Igualada estrenarà el curs vinent un cicle de grau mitjà de creació en artesania del cuir

El departament d'Ensenyament de la Generalitat posarà en marxa el curs vinent a Igualada el cicle formatiu de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny en artesania de complements de cuir, que s'impartirà a l'Escola Municipal d'Art, Disseny i Artesania d'Igualada. Aquest cicle forma part de la família professional d'Arts Aplicades a la Indumentària.

D'aquesta manera, segons han destacat fonts del departament d'Ensenyament, «es donarà resposta a les necessitats del sector en aquest muté una gran tradició industrial i formativa del cuir».

El cicle formatiu de grau mitjà d'artesania de complements en cuir, de 1.600 hores de durada, està orientat a la formació de professionals en el coneixement i manipulació del cuir i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària, capacitant-los per exercir la seva activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses relacionades amb aquest sector o com a professionals autònoms. Per això, alguns dels objectius generals del títol són analitzar i desenvolupar els processos bàsics de realització d'obres d'aquesta especialitat, conèixer les tècniques pròpies o bé estar atent a la innovació de les formes, materials, tècniques i processos creatius i artístics.

El professional titulat en aquests ensenyaments, que preveuen una fase de pràctiques de 25 hores en empreses, estudis o tallers, podrà desenvolupar la seva activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp propi de l'artesania de complements de cuir. Podrà també exercir com a professional independent o associat en cooperativa.

Catalunya té una llarga tradició en la manufactura de la pell i el cuir. Ciutats com Igualada, Manresa, Vic, Olot, Solsona o Girona, entre d'altres, han estat centres de producció i adobament del cuir de Catalunya. El treball de la pell ha estat una de les activitats més conegudes durant molts anys i van ser les primeres indústries d'aquestes ciutats.