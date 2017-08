Associacions de pares d'Esparreguera reclamen millores educatives al Baix Nord

Membres de les Associacions de Mares i Pares (AMPA) de les escoles Pau Vila i Roques Blaves d'Esparreguera, juntament amb altres centres de Collbató i Abrera, reclamen un pla real d'escola inclusiva igualitària davant el que consideren que és un empitjorament del sistema educatiu al ter-ritori, és a dir, una millor equitat, cohesió i convivència. Les entitats han expressat aquesta demanda mitjançant un manifest conjunt que han traslladat als serveis ter-ritorials d'Ensenyament.

Miquel Martínez, president de l'AMPA de l'escola Pau Vila i membre del Consell Escolar Municipal, i també vocal de la Junta Ter-ritorial del Baix Llobregat de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), explica que el que es demana en l'àmbit de primària és que «no s'augmentin les ràtios de 25 alumnes per aula de P3, disposar dels recursos necessaris i reals per a alumnes amb necessitats educatives especials i que es cobreixin les baixes del personal que treballa amb l'alumnat dels centres educatius, entre altres mesures per poder protegir el model d'escola inclusiva».

Pel que fa a secundària, Martínez subratlla que amb aquest document se solicita «una planificació més precisa dels grups per als propers cursos amb les poblacions que comparteixen alumnes i centres, l'adequació d'espais de menjador per a les famílies que ho necessitin o beques de transport per als alumnes que continuen els estudis postobligatoris».

També considera important que des de les direccions dels centres educatius s'afegeixin a les reivindicacions d'aquest manifest, ja que «també es planteja la construcció d'un centre amb programes de formació i inserció per a alumnes sense l'ESO», afegia Martínez.



Primers suports

Aquest manifest, que ja va ser registrat a la conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i als serveis territorials de Sant Feliu de Llobregat, ja té el suport de diverses AMPA i grups municipals i a principi del mes de setembre, el col·lectiu impulsor portarà a terme més trobades per aglutinar més suports i estudiar noves accions reivindicatives a tirar endavant, al marge de la recollida de signatures a favor d'aquest manifest.

A Esparreguera, cinc grups municipals han signat el document, tots excepte el PDeCAT, que ha decidit no fer-ho, i Esquerra Republicana de Catalunya, que estava pendent de platejar-ho en l'assemblea local. Joan Navarro, president del Partit Demòcrata d'Esparreguera, afirmava que «compartim la gran majoria del contingut d'aquest text, però no estem d'acord amb les formes com se'ns ha presentat el manifest, a darrera hora en una comissió informativa, sense tenir tota la informació i amb una certa instrumentalització política. No podem signar un xec en blanc».

El regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Esparreguera, Antonio Ferre, defensa el text i tot el conjunt de demandes que es plantegen en el manifest. En aquest sentit, Ferre no descarta que «es pugui presentar en els diversos plens municipals de l'Ajuntament, ja sigui en forma de moció o de lectura durant les intervencions del públic».

A més a més, el regidor es mostra escèptic, a curt termini, sobre la possible resposta per part de la Generalitat de Catalunya a les mesures que proposa aquest document.