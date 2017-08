Igualada crearà un nou campus de la salut i espera acollir 2.000 universitaris a mig termini

L'Ajuntament d'Igualada s'ha proposat convertir la capital de l'Anoia en ciutat universitària des que l'any 2014 va inaugurar el Campus Universitari, amb estudis adscrits a la UPC. Ara, la ciutat farà un pas endavant amb l'aliança que ha segellat amb la Universitat de Lleida, que li permetrà ampliar els estudis de grau i postgrau.

El pla, que es presentarà públicament l'1 de setembre amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, té el repte d'assolir els dos mil estudiants a mig termini –mil de grau i mil més de postgrau i màsters- i també inclou la construcció d'un nou Campus de la Salut i d'una residència universitària amb una seixantena de places. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha celebrat que "ja està tot en marxa per convertir-nos en una ciutat universitària amb uns estudis flexibles, duals i públics".

"Està tot en marxa per convertir Igualada en una ciutat universitària". L'alcalde de la capital de l'Anoia, Marc Castells, té clar que el futur d'una ciutat passa per la seva aposta pel coneixement i, per aquest motiu, s'ha proposat convertir la ciutat que governa en un referent en el món universitari. Així ho ha exposat en una entrevista a l'ACN, on ha comentat que, gràcies a una aliança amb la UdL, Igualada podrà posar en marxa un "projecte estratègic", que permetrà ampliar els estudis públics de grau, postgrau i formació continuada amb l'objectiu de convertir la ciutat en un "pol d'atracció" d'estudiants d'arreu de Catalunya i l'Estat.

L'objectiu, segons ha explicat l'alcalde, és convertir la capital de l'Anoia en una ciutat universitària amb estudis disseminats per tot el municipi, i amb el repte d'assolir els dos mil estudiants a mig termini –mil de grau i mil més de postgrau i màsters-. A hores d'ara el municipi compta amb el Campus Universitari que ofereix quatre graus, un màster oficial, un màster professional, quatre postgraus i una càtedra.

Sense voler desgranar gaires detalls dels estudis que s'hi oferiran propreament, ja que la presentació pública es farà el pròxim 1 de setembre amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'alcalde s'ha mostrat "satisfet" pel fet que Igualada oferirà uns estudis que, segons ha dit, "seran públics, flexibles, duals, propers a la indústria i amb una fort índex d'inserció laboral".



El nou Campus de la Salut



Un dels objectius és reforçar els estudis vinculats amb el camp de la salut tenint en compte que Igualada compta amb l'únic hospital simulat de tot l'Estat, el 4D Health. Castells ha avançat que en aquests moments s'estan fent obres perquè el centre de simulació en salut tingui quatre aules de formació noves.

El gran projecte, però, serà construir un Campus de la Salut al costat del 4D Health i on antigament hi havia l'hospital general d'Igualada. En aquestes noves instal·lacions la intenció és impartir-hi el grau en infermeria que actualment es fa al Campus Universitari i portar-hi nous graus i postgraus vinculats amb el camp de la salut.



Una residència d'estudiants



Dels estudiants universitaris que actualment acull Igualada, el 25% són de la comarca, el 20% de la resta de Catalunya, i el 50% provenen de fora. Això ha fet que l'Ajuntament hagi constatat una major mancança de pisos de lloguer. Per aquest motiu, el projecte universitari inclou també la construcció d'una residència d'estudiants amb capacitat per a una seixantena de places. L'equipament, que es vol posar en marxa a finals del 2019, s'ubicarà a l'espai on hi havia l'antiga església de l'hospital d'Igualada.

Castells ha explicat que en el darrer ple municipal es va aprovar la modificació urbanística per permetre la ubicació d'aquesta instal·lació als terrenys de l'antic hospital i "ja ho hem fet arribar a la Generalitat perquè ho aprovi". Segons Castells, la Generalitat "pot tardar uns quatre o cinc mesos" en aprovar-ho i la idea, ha afirmat Castells, "és que abans d'acabar aquest any tinguéssim fet el projecte executiu de la residencia per poder licitar l'obra l'any 2018".