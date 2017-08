Igualada subhastarà obres d'Amadeu Font per ajudar el Banc de Queviures

Amadeu Font i Bernades (1925-2013) va ser un pintor igualadí d'art abstracte que va conrear una obra en sintonia amb els corrents artístics més innovadors de l'època. Molt arrelat a la seva ciutat i amb una obra extremadament personal i compromesa, i alhora intimista, sempre es va mantenir allunyat dels circuits comercials. Ara, la seva família ha ofert la venda d'una part del seu llegat amb finalitat benèfica.

La subhasta dels quadres serà pública i els diners obtinguts es destinaran al Banc de Queviures d'Igualada, per desig exprés de la família de l'artista. L'acte, obert a tothom, tindrà lloc el dimarts, 22 d'agost, a les 8 del vespre a l'Auditori del Museu. Serà dirigida per Joan Güell i inclourà l'actuació de la Coral Merlet. Les pintures que no s'hagin venut en subhasta podran ser adquirides, per venda directa, fins al 3 de setembre.

L'obra a subhastar ja s'exposa a la Nau d'Encavallades del Museu de la Pell, alhora que a la sala d'exposicions temporals es pot veure una altra exposició dedicada a l'artista, que reuneix les dotze obres donades recentment pels seus descendents al museu, juntament amb nou obres més de la col·lecció familiar i una selecció de documents igualment donats a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia. Ambdues exposicions es poden visitar amb entrada gratuïta de dimarts a divendres de 10 a 2, i dissabtes, diumenges i festius d'11 a 2. També s'obrirà la tarda del divendres 1 de setembre.

Ja a la dècada dels 50, Amadeu Font i Bernades va conrear l'art abstracte. La seva pintura es va fer ressò d'aquests corrents i molt especialment de l'informalisme que tot just naixia a l'Europa de post-guerra. En aquest camí de descoberta i d'assimilació dels nous cor-rents artístics, Font també va explorar la creació de murals amb l'ús de materials com el ferro, el ciment i el formigó. Als anys 80 va iniciar la faceta de restaurador, que sempre va dur a terme a Igualada. Les exposicions antològiques que l'Ajuntament va dedicar a Font el 1982 i el 2008 van recollir la seva àmplia trajectòria.

A fora de la ciutat se'l va conèixer a través de diverses mostres col·lectives celebrades a Barcelona, Madrid, Lleida, Besiers i Roma.