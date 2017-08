La Generalitat planteja l'annexió del nucli de la Beguda Alta a Masquefa

La Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat de Catalunya ha traslladat als ajuntaments de Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç d'Hortons i Masquefa la proposta d'annexionar la Beguda Alta a aquest darrer municipi. La comissió va acordar aquesta proposta en la darrera sessió plenària amb l'objectiu de donar resposta al conflicte territorial que té aquest nucli, que pertany a tres municipis i a tres comarques diferents (Anoia, Baix Llobregat i Alt Penedès).

Ara, els ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons tenen un termini de dos mesos per estudiar la proposta que els ha fet arribar l'òrgan i consensuar una posició comuna.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, ja ha manifestat que valora molt positivament la proposta de la Generalitat i raona que «legalment, tal com hem defensat per part de l'Ajuntament des de bon principi, és molt difícil crear un nou municipi. Seguim creient que la millor alternativa per a la Beguda Alta i els seus veïns és pertànyer a un municipi ja existent i trobar mecanismes perquè tinguin algun grau d'identitat pròpia».

Amb tot, l'Ajuntament mostra la seva ferma predisposició a asseure's amb els agents implicats per estudiar, novament i amb profunditat, la proposta que els ha posat damunt la taula la Comissió de Delimitació Territorial i treballar per acordar la solució que resulti més beneficiosa per als veïns de la Beguda Alta i de Masquefa i per al conjunt del territori.

En aquesta línia, Boquete argumenta que «prop d'un miler de veïns de la Beguda Alta fa massa temps que pateixen seriosos problemes administratius i de prestació de serveis bàsics que cal que siguin solucionats sense més dilació per garantir el benestar de totes les persones i el futur del poble».

Per tot plegat, assegura que «per part de l'Ajuntament de Masquefa hem defensat des de bon principi la necessitat de donar resposta com més aviat millor a aquest litigi i hem estat liderant les negociacions i les converses amb la Generalitat per solucionar la problemàtica».

Així, el dia 12 de gener l'Ajuntament de Masquefa ja va traslladar a la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, les conclusions de la diagnosi geogràfica i socioeconòmica del nucli de la Beguda Alta elaborada pel servei de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica de la Universitat de Lleida –presentada públicament el mes de juny del 2016– i va emplaçar en aquell moment al departament de Governació a buscar una solució al conflicte territorial.

«El document conclou que els veïns de la Beguda Alta tenen una identitat pròpia i es manifesten molt clarament a ser un municipi independent», segons ha explicat Xavier Boquete, que hi ha afegit que, «tot i així, primer cal que el nucli entri a formar part de Masquefa, si aquesta acaba sent la proposta de consens; i a partir d'aquí, podrem treballar en la constitució de la Beguda Alta com a municipi independent, si així ho consideren oportú els begudencs».