Igualada inicia dilluns una festa major amb 137 actes i amb imatgeria restaurada

Igualada arrencarà aquest dilluns una festa major de vuit dies de durada, amb un programa d'activitats que ofereix prop de cent quaranta propostes per a tots els públics. Són, en concret, 137 actes, entre els quals destaquen 31 concerts, 17 actes infantils, 14 cercaviles, 11 propostes esportives, 6 representacions teatrals i 5 exposicions, i presentacions literàries. A banda, hi haurà moltes altres activitats, com ara visites guiades, conferències o lleure familiar.

El pregó, enguany amb la participació i implicació del Consell Municipal d'Infants d'Igualada, es durà a terme divendres, 25 d'agost, i l'espectacle anirà seguit del concert de Cris Juanico, a la mateixa plaça de l'Ajuntament.

D'altra banda, la conferència institucional servirà en aquesta ocasió per homenatjar la igualadina Teresa Gimpera i s'hi presentarà l'Estampa del Sant, que enguany ha estat elaborada amb el Museu Episcopal de Vic. L'associació APINAS, que celebra 50 anys, serà en aquesta edició la portadora del Penó de la ciutat, i Èlia Ferrer s'estrenarà en el paper de la històrica figura del Salero, amb la seva filla fent de Saleret, i presentant els elements de la imatgeria festiva en la seva entrada a la plaça de l'Ajuntament.

Es podrà gaudir novament de nombroses cercaviles al nucli històric, del correfoc i dijous, 24 d'agost, dels actes festius per la celebració de Sant Bartomeu. Seran moments adequats per apreciar com elements importants de la festa, com els gegants de la ciutat, els gegants de Sant Ignasi, el Drac d'Igualada o la Víbria s'han rejovenit després de sotmetre's a processos de restauració els darrers mesos.

El diumenge, dia 27 d'agost, tindrà lloc l'habitual exhibició castellera de festa major, amb els Moixiganguers d'Igualada acompanyats pels Xiquets de Reus i la Colla Jove Xiquets de Valls.

Concerts, barraques i piromusical tornaran a ser un dels plats principals i, a banda de Cris Juanico, després del pregó actuaran en diferents moments i espais Doctor Prats, Mayte Martín, el Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac, l'Orquestra Maravella, Crisix, JoKB, Psychodrome, Pawn Gang, el Festival Igualada Rock City i un llarg etcètera.