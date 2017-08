Olesa adjudica l'obra de cobriment de la riera de Can Carrera pel 5% menys del preu

L'Ajuntament d'Olesa va aprovar en la darrer junta de govern extraordinària l'adjudicació a l'empresa Artifex Infraestructuras SL les obres de cobertura de la riera de Can Carreras per un import de 2.221.360 euros, el 5% menys del preu amb què s'havia posat a licitació. En el projecte també s'han integrat millores a la proposta inicial.

En la proposició aprovada, el termini dels treballs que s'ha fixat és de set mesos i mig i es preveu que comencin a final de setembre, el que representa que a la primavera del 2018 ja estarien acabades. A la licitació d'aquest projecte, un dels més importants de l'Ajuntament d'Olesa dels darrers anys, s'han presentat 11 empreses, de les quals dues s'han descartat inicialment per baixa de preu temerària. L'adjudicatària també ha realitzat la remodelació de l'escorxador.

El projecte abasta el tram comprès entre el carrer d'Anselm Clavé i el carrer d'Altures. El cobriment de la riera de Can Carreras és un dels reptes més importants que té en projecte l'Ajuntament d'Olesa els darrers anys.

Va ser al ple del mes d'abril quan l'Ajuntament va aprovar la dotació econòmica i el projecte revisat de l'actuació, inclosa dins el projecte d'intervenció integral al nucli antic finançat per la Llei de barris.

Per tirar endavant aquesta actuació, el ple municipal va aprovar el mes d'abril, d'una banda, la modificació de crèdit que permetia suplementar la partida d'inversions amb 3,1 milions d'euros i, per tant, fer front a la despesa. També va aprovar la tramitació d'urgència per raons d'interès públic del projecte actualitzat d'endegament i cobriment de la riera de Can Carreras, en el tram comprès entre el carrer d'Anselm Clavé i el carrer d'Altures.

Al ple del mes de maig es va aprovar l'expedient i plecs del contracte de la primera fase del projecte de cobriment i l'acord que el contracte es tramités per la via d'urgència.

Això suposava que es reduia a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari. Segons es va posar en relleu en un acte públic convocat el juny passat, el projecte preveu completar en gran part el cobriment iniciat els anys 80 d'aquest gran torrent urbà que travessa Olesa. Aleshores es va cobrir el tram comprès entre Ferrocarrils Catalans i Anselm Clavé.

La seguretat dels habitatges és un dels factors que més neguiteja el veïnat, fet que es va constatar en aquella reunió pública. El cap d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olesa, Josep Contreras, va destacar que abans de l'inici de l'obra es faria un aixecament notarial de l'estat de cadascun dels edificis. També va assegurar que el projecte preveu un control rigorós dels treballs i de qualsevol moviment de terres.

A més a més, va remarcar, es farà una campanya geotècnica abans de l'inici de les obres per localitzar qualsevol punt feble.

Segons Contreras, el cost del projecte actual precisament és pel fet que els sistemes constructius emprats són més cars perquè garanteixen molt més la seguretat de l'obra i, per tant, de les edificacions properes.

Quant a la mobilitat, des de l'Ajuntament d'Olesa es va posar en relleu que si bé els accessos als garatges estaran limitats, s'habilitaran aparcaments alternatius per al veïnat.