Els primers actes de la Collanada estrenen una setmana de gresca

La Festa Major d'Igualada ha canviat la ubicació d'alguns actes i ha creat nous espais festius, que aquesta setmana es posaran a prova. Ahir, dilluns, es van viure els primers actes de les festivitats locals de la capital de la comarca de l'Anoia, que s'allargaran fins al dia 28 d'aquest mes. Al llarg del matí els veïns van començar a escalfar l'ambient amb la decoració amb garlandes dels carrers cèntrics, com la Rambla de Sant Isidre o el Carrer de l'Argent. Les colles també es posaven a punt, cap a les deu es van fer els assajos generals de balls i imatgeria festiva.

A més, hi va haver espai per l'esport: Igualada va viure la setena edició del trofeu d'orientació que porta el nom de la ciutat.

A primera hora de la nit va tenir lloc una de les novetats, el pregó de la Coll@nada, a la plaça Pius XII. Aquest va ser el punt de partida de la programació que l'entitat juvenil ofereix per completar l'oferta festiva de l'Ajuntament. Així doncs, al llarg d'aquesta setmana, Igualada viurà un total de 137 actes.

El gruix de la programació es concentrarà al cap de setmana. Algunes de les novetats d'aquesta edició passen pel canvi d'escenari d'alguns actes. És el cas de l'espectacle piromusical de final de festa, que abandona la ubicació de la plaça de Cal Font per passar a celebrar-se al nou Parc Central de l'avinguda Catalunya. En aquest espai, a més, s'hi farà cinema a la fresca, amb la projecció d'una pel·lícula d'animació. Un altre espai que s'estrena és el denominat Territori Festiu de la Coll@nada, al Pati Vila del barri del Rec, que acollirà activitats familiars i juvenils durant el dia i concerts a la nit.

La música serà una de les protagonistes principals: artistes com Cris Juanico, Doctor Prats o Mayte Martín trepitjaran escenaris anoiencs, acompanyats de bandes locals com JoKB, Crisix o Psychodrome. La música ballada de tota la vida anirà a càrrec de l'Orquestra Maravella. Una trentena d'actuacions musicals formen el programa igualadí; a més de 17 actes infantils, 14 cercaviles, 11 propostes esportives, 6 representacions teatrals i 5 exposicions i presentacions literàries.Un dels altres elements característics de l'edició d'enguany és el cartell, elaborat pels alumnes de la Gaspar Camps. Aquesta creació va sorgir d'un treball comunitari amb 26 alumnes i exalumnes. D'aquesta manera s'ha aconseguit un cartell format per 468 petites obres d'art elaborades per joves talents de la ciutat.