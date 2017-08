Igualada viurà un concurs casteller amb torres de gamma extra

L'actuació castellera de diumenge de Festa Major d'Igualada, un dels clàssics de la programació, inclourà enguany la presència de les mateixes colles que van presenciar el bateig dels morats, la Colla Jove dels Xiquets de Valls i la dels Xiquets de Reus. Han passat 22 anys i els igualadins han anat seguint un camí de progressió en la construcció de les torres.

Els castells s'aixecaran, com és habitual, a la plaça de l'Ajuntament, però amb novetats en el sistema d'aixecar-los per tal d'agilitzar l'espectacle. Tot i això, la plaça de l'Ajuntament «fa dos-cents anys que acull actuacions castelleres», ha explicat Oriol Solà, dels igualadins. Per aquest motiu s'ha posat en marxa una campanya per aplegar gent diumenge a les 12 del migdia, amb l'eslògan «L'emoció del primer dia».

Al seu torn el cap de colla igualadí, Jordi Moreno, ha detallat què es podrà veure aquest diumenge: «Si fa vint anys es va veure la tripleta de 6, aquest cop veurem la tripleta de 8». No és el primer cop que els morats assoleixen aquestes construccions al llarg de la temporada, però sí que volen q ue sigui la primera vegada que ho aconsegueixen a la seva ciutat. «Tenir la feina feta abans de festa major ens fa anar més relaxats a l'actuació, però hem de tenir clar que anem a fer la millor que hem fet mai a Igualada», ha afegit Moreno.

A més a més, els igualadins han explicat un canvi a l'hora de realitzar l'actuació: «Ens agrada que vingui molta gent a la diada, i vèiem que la plaça s'omplia al principi però que a mesura que avançava la gent marxava; per això volem agilitzar-la». Així doncs, la diada constarà de 3 rondes estàndards i 2 de millora, i en cas de dubte se saltarà a la següent colla. D'aquesta manera s'evitaran els espais de temps perdut entre colla i colla. Solà ha apuntat que «volem adaptar-nos a la ciutat, i fer l'actuació àgil».

Els Xiquets de Reus han revelat que Igualada veurà aquest diumenge la primera construcció de gamma extra, de la seva mà; i els de Valls esperen fer una de les millors actuacions de la temporada. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, que també va ser a l'acte de presentació de la jornada, va convidar «tots els anoiencs i igualadins a atansar-se a la plaça i participar en la pinya». Castells es va mostrar satisfet del nivell de les colles convidades.