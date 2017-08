El folklore local es fa seu el tercer dia de la Festa Major d'Igualada

El tercer dia de la Festa Major d'Igualada es va tancar anit amb un dels actes esperats, La Passacalle. A quarts de deu de la nit, els carrers d'Igualada es van omplir de vida gràcies a La Passacalle. Aquest acte és el segon any que es recupera, amb l'empenta de l'entitat FESTHI.

Antigament era un acte festiu ben definit: sortint de les completes que es cantaven a Santa Maria el vespre de la vigília de Sant Bartomeu, una música recorria els carrers de la població per tal d'anunciar la festa i encomanar l'alegria. Ho feia acompanyada de tota la comparseria del seguici, per tal de visitar les autoritats i gent notable (passant per les seves cases i domicilis.). La Passacalle es va recuper el 2016 amb un èxit rotund. I enguany es repetia l'experiència.

La programació d'aquesta tercera jornada de festa va començar ja a primera hora. Els més matiners van acompanyar Sant Bartomeu, patró de la ciutat, des de l'església del Roser fins a la basílica de Santa Maria. Aquesta passejada pel centre de la ciutat va tenir el suport de la majoria de colles integrades a la Federació del Seguici Històric i Tradicional d'Igualada. Els Voladors, trabucaires d'Igualada, van oferir la tronada inicial de la festa major, al bell mig de la rambla de Sant Isidre.

Després de l'habitual vermut de la Coll@nada, es va viure una de les tardes més lúdiques. Un centenar de persones es van apropar al Pati Vila del barri del Rec per atrapar el gall i la gallina. Aquest acte que convoca l'associació juvenil igualadina té una versió infantil, enfocada als més petits de casa, i una altra per als adults. Més tard va tenir lloc la cursa d'orientació més boja de la ciutat: l'O-Bir-ring, una prova que combina cervesa amb velocitat i traça.

Ahir també va ser el moment de veure per primer cop els gegants després del seu viatge de restauració a Navarra. Amb l'escalf dels veïns, tota la imatgeria festiva igualadina es va traslladar de la casa de la festa -al Museu Comarcal de la Pell- fins a la plaça de l'Ajuntament. Els capgrossos i gegants van ser rebuts, al seu pas, amb gralles i tabals que interpretaven melodies populars. La música també va ser protagonista del concert de festa major, ofert per la Jove Orquestra Simfònica de l'Anoia, sota la direcció de Xavier Pagès i Corella.

Visites al modernisme



A través de les visites guiades liderades per l'historiador d'art David Martínez Farré, cada matí, a les 10, es visita l'interior d'edificis modernistes de propietat privada, que obren les portes per a l'ocasió i de manera excepcional. Martínez explica quin significat té l'art modernista a Igualada en el marc de la mecanització industrial de la ciutat i la utilització d'aquesta expressió artística en l'ideari de la nova societat del segle XX.

Algunes de les manifestacions més destacades d'aquest art del segle passat són el mosaic hidràulic, i la pintura decorativa, amb un protagonista a Igualada: Josep Galtés i Cardús. Les rutes s'inicien a la plaça de l'Ajuntament i acaben al Casino del Foment, on es troben les pintures de l'escenògraf Salvador Alarma, consagrat a l'òpera, amb una constant presència en les produccions dels decorats del Liceu.