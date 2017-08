La Pedrera preserva boscos de pinassa durant 25 anys

La Fundació Catalunya La Pedrera ha adquirit els drets de tala de 19,5 hectàrees forestals de bosc de pinassa ( pinus nigra), una espècie valorada en l'àmbit forestal, molt present en zones boscoses de l'Anoia, part del Bages i el Solsonès. No es tracta d'una espècie autòctona, però sí que n'hi ha boscos des de fa mols anys a Catalunya. L'acció que potencia Fundació la Pedrera pretén ser una garantia de preservació de boscos de pinassa durant els propers 25 anys.

A través d'empreses socials, s'estan portant a terme diferents actuacions com aquesta que formen part del projecte europeu Life Pinassa amb l'objectiu de protegir els boscos més fràgils de Catalunya.

S'han signat tres convenis amb tres finques diferents (dues al Solsonès i una a l'Anoia) per a la constitució de les respectives reserves forestals durant 25 anys, i per preservar la zona durant com a mínim aquest temps.

Amb aquestes noves reserves, que se sumen a les adquirides anteriorment, la fundació té un total de 205,39 hectàrees protegides mitjançant la fórmula de pagament per l'adquisició dels drets de tala, i per contribuir que aquestes masses forestals singulars arribin a generacions futures sense que en aquests boscos hi hagi tales massives.

Els boscos de pinassa ocupaven una superfície molt significativa a Catalunya, i a poc a poc han anat disminuint a causa del canvi climàtic, dels grans incendis i també per la intervenció de l'home. Es tracta d'un arbre molt longeu i que pot assolir grans dimensions, però que costa de regenerar. De la mateix manera, és un arbre que en alguns dels darrers grans incendis ha tingut una ràpida propagació de les flames.