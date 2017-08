Pregó i correfoc fan entrar Igualada en el punt àlgid de la seva festa major

La capital de l´Anoia ja fa cinc dies sencers que està de festa major, i ara es prepara per viure la part dels actes més celebrats. Pel que fa al dia d´ahir, la baixada d´andròmines «De cap al Rec» i l´obertura de barraques van ser alguns dels moments més destacats, a més a més del correfoc i el ball parlat.

Una desena de vehicles fets especialment per a l´ocasió es van presenciar a mitja tarda a la part alta de l´avinguda Gaudí d´Igualada. Alguns amb aspectes ben dispars: una banyera amb rodes, o un tricicle gegant. I és que la baixada d´andròmines igualadina, que va reunir unes quatre-centes persones de públic, és un dels clàssics de la programació de la ciutat. Els participants havien d´arribar fins al Rec fent eslàlom pels carrers, i salvant els revolts tot moderant la velocitat. Es van atorgar els premis a l´andròmina més ràpida, la més ben decorada i la més ben disse-nyada. Totes elles havien de disposar obligatòriament de rodes i fre de mà.

Pregó sorprenent

A quarts de deu de la nit la ciutat es va reunir a la plaça de l´Ajuntament per escoltar i veure el pregó d´enguany, un acte que no deixa de sorprendre. En aquesta ocasió, el Consell Municipal dels Infants d´Igualada ha participat en la seva elaboració. Un grup de nens i nenes de la ciutat, representants de les aules dels diferents centres educatius igualadins, van pensar les línies que el pregó va seguir. Sota el nom d´«Igualada, una ciutat per a tota la vida», es va poder sentir de la boca dels infants algunes de les característiques que fan de la capital de l´Anoia un indret especial. Seguidament, el cantautor de pop català Cris Juanico va oferir un repàs de la seva discografia al mateix escenari.

Sincrònicament, al barri del Rec es donava per inaugurat l´espai de Barraques, amb el Tasta el Rec. Les diverses entitats participants van oferir els seus tastos gastronòmics al públic. Com en els últims anys, la barraca que va oferir més menjar, fins al punt de tenir cua, va ser la de la Unión Cultural Extremeña amb el seu sopar tradicional. Les barraques d´enguany es van veure lleugerament afeblides per la marxa de la Coll@anada a l´espai propi Territori Festiu, que va suposar unes cinc barraques menys respecte d´altres anys: Moixiganguers, La Xalest, Lillium, l´Hortet i Arran. És per aquest motiu que aquest espai del Rec presentava ahir a la nit un aspecte divers al d´altres edicions de la festa mjaor: hi havia menys gent.

Foc als carrers

Ja passades les onze va ser el moment d´omplir els carrers de la ciutat de foc i banyes. Totes les colles igualadines de foc van recórrer, al llarg de l´hora de durada, el tram que va des de la plaça Sant Miquel fins a la plaça Catarineu, passant per diversos carrers del nucli antic, un espai propici per a la celebració d´aquesta part de la festa. Els carrers van acollir espurnes de tots els colors i diables de totes les edats, així com la percussió més salvatge. Es van poder veure els Petits Diables i Pixapólvora d´Igualada; Mal Llamp amb les seves bèsties: el Voraxcis, Flameus i Mal Llamp; els Diables d´Igualada, amb la Víbria Jove d´Igualada; i el Ball de Sant Miquel i els diables.