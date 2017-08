La Torre situa els agents locals de policia en un nou espai més ben dotat

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt vol tenir un servei de policia que sigiu proper a la ciutdania i que a partir de fer coplir l a llei sigui també un cos d'atenció a les persones, uns agents en els que la població i el visitant hi trobi un punt de suport. Des d'aquest mes d'agost ha situat els agents en un nou espai, a la carretera de la Torre de Claramunt a Capellades, que serà una nova eina per poder aconseguir l'objectiu dl govern local. A part d'una dependència d'atenció general, les noves dependències tenen un espai per poder comentar i resoldre problemes més personals.