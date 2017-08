Taules, cadires, paelles i olles conquereixen la Rambla d'Igualada

Aquest dissabte es va viure una de les jornades més intenses de les festivitats locals igualadines, ja dins la programació oficial. A primera hora del matí, membres de l'Associació Cultural Dessota, Petits Diables, Mal Llamp i Diables d'Igualada es van apropar a les residències de gent gran per desitjar-los bones festes. Al mateix moment, van tenir lloc diversos campionats d'esports al centre de la ciutat.

Tot i així, l'acte rei del dia va ser el «Fest-ta el dinar». Un any més, la rambla Sant Isidre es va omplir de colles d'amics i famílies que van desplegar el seu talent culinari sota les garlandes festives. Els més atrevits van fer gala de les seves habilitats per oferir paelles, cargols amb botifarra o un arròs negre. La sobretaula no va ser gaire llarga, ja que al cap de poca estona va engegar la cercavila tradicional, que va recórrer els carrers del nucli antic amb foc, construccions humanes, capgrossos, etcètera. Va ser una de les primeres oportunitats per veure els restaurats gegants de la ciutat.

El futbol també va ser protagonista de la jornada, i els dos equips locals van disputar el derbi, que ja és un clàssic de cada edició. Així doncs, la UD Montserrat i el CF Igualada van jugar l'amistós de festa major, un partit en el qual els blaus es van proclamar vencedors. Les Comes van acollir aquest acte, en què unes 200 persones van assistir de públic.

Més tard de les onze va ser el moment d'omplir els carrers de la ciutat de foc i banyes. Totes les colles igualadines de foc van recór-rer, al llarg de l'hora de durada, el tram que va des de la plaça Sant Miquel fins a la plaça Catarineu, passant per diversos carrers del nucli antic. Els carrers van estar decorats amb espurnes de tots els colors i diables de totes les edats, així com de la percussió més salvatge. Es van poder veure els Petits Diables i Pixapólvora d'Igualada; Mal Llamp amb les seves bèsties: el Voraxcis, Flameus i Mal Llamp; els Diables d'Igualada, amb la Víbria Jove d'Igualada; i el Ball de Sant Miquel i els diables.

La música va ser el fil conductor de la nit: les places del centre van ser escenari de concerts en directe. A Cal Font, el jove grup igualadí JoKB va oferir la seva Festa Camaleònica, i Doctor Prats va acabar d'amenitzar la nit. Paral·lelament, la programació de la Coll@nada va recórrer el nucli antic d'Igualada amb el camionet de la festa, dins els actes del Cercanit. El Festival de Rock igualadí va portar una mostra del grunge, el punk i el hardcore més actuals del panorama, amb bandes com Crixix, Viva Belgrado, Quoar, o '77. La nit va acabar amb la presència de discjòqueis al Territori Festiu, al barri del Rec.