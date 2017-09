Front comú de Govern i alcaldes per reclamar a Madrid el final de la B-40

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i els alcaldes i alcaldesses de Terrassa, Jordi Ballart; Viladecavalls, Cesca Berenguer; Abrera, Jesús Naharro; i d'Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, han reclamat al ministeri de Foment la finalització de les obres de la B-40, la carretera que neix entre Olesa i Abrera i que no hi ha manera que Madrid desencalli. Ahir, els alcaldes i el conseller, reunits a la seu del departament, a Barcelona, van acordar fer front comú i reclamar al ministeri de Foment que acceleri les obres per finalitzar l'últim tram de la B-40 (Quart Cinturó).

El Govern de la Generalitat i els representants municipals van posar en relleu que completar aquesta infraestructura és un factor estratègic per a les comunicacions en aquest àmbit territorial, en especial pel que fa a la competitivitat de les empreses. Ho és perquè facilitaria la comunicació directa entre l'eix del Llobregat i l'A-II amb tota la zona del Vallès Occidental (a través de la C-16 i la C-58), però també seria important per a la Catalunya Central perquè obriria una porta d'entrada a Barcelona per la part de la Diagonal als usuaris de la C-16.

Des de la Catalunya Central s'ha explicat que una manera de no fer el desdoblament de la C-55 i garantir la comunicació podria ser l'alliberament del peatge de l'autopista i tenir resolta aquesta «y» d'abans d'arribar a Terrassa, que permetria triar entre qualsevol de les tres entrades a la Ciutat Comtal: nus de la Trinitat, túnels de Vallvidrera o Diagonal.

L'autovia B-40 està executada des del 2010 en dos trams (Abrera-Olesa de Montserrat i Viladecavalls-Terrassa) però falta el tram central, la connexió Olesa-Viladecavalls. Aquest tram, que té sis quilòmetres, està en execució des de l'any 2009, amb períodes d'aturada fins que finalment es va reprendre el 2016. Es calcula que l'obra finalitzarà l'any 2020, de manera que hauran calgut 14 anys per acabar els 14 quilòmetres entre Abrera i Terrassa

Un estudi elaborat per l'Institut Cerdà per encàrrec de la Diputació de Barcelona i la patronal vallesana CECOT quantifica els beneficis que aportaria per a l'economia i les empreses la finalització i explotació del tram Abrera-Terrassa. L'estalvi intern de les empreses seria de sis milions d'euros anuals i l'estalvi en l'àmbit de la mobilitat, de 24 milions anuals. En termes de sostenibilitat, s'evitaria l'emissió de 6.700 tones anuals de CO2 i l'impacte macroeconòmic s'ha xifrat en 252 milions.

El ministeri ha pres el compromís de reprendre les obres en diverses ocasions però fins ara no ho ha fet.