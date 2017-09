Esparreguera aprova l'IdCat com la connexió fàcil ciutadà-administració

L'IdCat Mobile Connect, el sistema de connexió ràpida i segura a través del mòbil que l'Ajuntament d'Esparreguera està provant per poder aplicar a diferents administracións catalanes i europees, «serà un avenç» en la connexió de l'Administració i els ciutadans, en paraules de l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas. Ahir es va dur a terme la presentació del nou sistema a l'Ajuntament d'Esparreguera, tal com havia avançat aquest diari.

Per a Rivas, l'Ajuntament que comanda s'ha de sentir afortunat «de poder estar presents en aquesta prova pilot», una experiència que els permetrà observar els beneficis que aporta en aquesta interacció entre l'administració local i els veïns de la població per poder realitzar gestions administratives amb el consistori.

Manel Sanromà, director del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya, va destacar «la valentia» del consistori Esparreguerí per apostar per aquesta nova tecnologia que «ajuda el ciutadà a fer la seva vida més fàcil amb les noves eines digitals que els telèfons intel·ligents ofereixen». Sanromà també va defensar l'interès d'un projecte que neix de la iniciativa privada i que té la col·laboració del sector públic (es prova als ajuntaments d'Esparreguera, Manlleu i Castella del Vallès).

El projecte es proposa que la ciutadania es pugui sentir segura en donar les dades i pugui controlar la seva privacitat quan la cedeixen a tercers. El impulsors van remarcar ahir que aquesta iniciativa que es desenvolupa en col·laboració amb tres ajuntaments catalans és una novetat a tot Europa. Els seus impulsors creuen que l'IdCAT «és només la punta de l'iceberg en el camp de la comunicació entre ciutadà i administració a través del mòbil».

A l'acte de presentació d'ahir a Esparreguera hi van assistir representants de les entitats i administracions implicades, com l'Ajuntament d'Esparreguera, el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), el GSMA, que s'encarrega de l'organització del Mobile World Congress i aplega les entitats del món de la telefonia a escala mundial, així com representants de les 3 grans operadores de telefonia mòbil a l'estat espa-nyol com són Orange, Vodafone i Movistar.

El sistema vol tenir un estàndard de compatibilitat amb la legislació europea com un dels punts forts d'aquest projecte i ha de superar els problemes de seguretat en les transaccions de dades de caràcter personal amb un sistema de xifrat.