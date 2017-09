Els comerciants del nord d'Igualada estrenen amb èxit el seu festival vegà

Igualada va celebrar ahir la primera edició d'una iniciativa 100% vegana: el festival NaturVeg. Amb l'objectiu d'atansar al públic general aquesta filosofia (no només gastronòmica) i trencar tòpics i mites al voltant de la cultura vegana, un certamen amb uns quaranta estands va reunir centenars de persones a l'avinguda dels Països Catalans d'Igualada.

Malgrat les pluges de primera hora de la tarda, que van atemorir els comerços, es va poder desenvolupar l'activitat com estava prevista. Vora les sis es va donar el tret de sortida del festival amb un berenar popular compost per productes vegans. A la fira s'hi van poder trobar tot tipus de parades que compartien un tret en comú: el veganisme. Des de matalassos vegans fins a collarets i penjolls, o samarretes contra el maltractament animal. La gastronomia va ser la principal protagonista però no l'única, i és que tots els restaurants de l'avinguda van oferir menús vegans coincidint amb l'esdeveniment.

El NaturVeg també va ser un espai per aprendre i entendre la filosofia vegana. A primera hora del vespre la nutricionista Sandra Galvé va oferir una mostra de cuina vegana en directe des de l'escenari situat al bell mig de les parades. Més tard, al mateix espai, Diego López, coordinador del voluntariat del santuari Hogar Animal Sanctuary, va parlar de la seva tasca en la recuperació d'animals i la funció social que representa la cultura vegana.

Per la fira hi van passejar membres del govern local com el mateix alcalde de la ciutat, Marc Castells, acompanyat de diversos regidors. Patrícia Illa, regidora de Comerç, va valorar molt positivament la iniciativa: «És el primer cop que es desenvolupa aquesta fira i estem molt contents amb els resultats». Illa també va recordar que l'Ajuntament va aprovar una moció l'any passat en la qual es declarava «ciutat amiga de la cultura vegana». És per aquest motiu que el consistori no va dubtar a oferir el seu suport al festival.



«El comerç no és sols al centre»

A més a més, la regidora va destacar el potencial comercial del nord de la ciutat: «Creiem que el comerç no és només de centre i que tots els barris de la ciutat tenen potencial: volem una ciutat viva a tot arreu. És cert que fins ara potser hi ha hagut la concepció que s'ha d'anar a comprar al centre, però iniciatives com aquestes demostren que no ha de ser necessàriament així», va afirmar.

L'organització del festival va tenir el guiatge de l'Associació Nou Centre d'Igualada amb la col·laboració del departament municipal de Comerç i la Diputació de Barcelona. Els organitzadors van assegurar que la seva intenció és que NaturVeg «es converteixi en un referent arreu del territori».

Paral·lelament a la mostra vegana, entre les diferents veles presidides pels paradistes es van instal·lar panells amb mostres d'art. D'aquesta manera, els visitants van poder compaginar la visita a la fira amb una exposició de pintura a l'aire lliure a càrrec dels pintors Assumpta Saumell, Pilar Carballo, Francesc Camps i Núria Riba.