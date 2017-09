Olesa fa un pla perquè els nens i joves descobreixin el gust per llegir

Olesa de Montserrat vol incentivar el gust per la lectura a través d'un pla específic que es portarà a terme en aquests municipi. El Pla Lector Municipal és un projecte promogut per l'Ajuntament i que inclou la col·laboració de la biblioteca Santa Oliva. Hi participen tots els centres escolars del municipi per fomentar el gust per la lectura entre infants i joves.

«La comprensió lectora és una de les claus de l'èxit escolar i l'eina bàsica per a l'accés al coneixement i l'aprenentatge», segons els impulsors del projecte, que afirmen que «amb aquesta iniciativa es pretén conscienciar també tota la població sobre els valors de la lectura, donar suport a la millora en la competència lectora entre els escolars i consolidar l'hàbit lector».

Aquest pla és una iniciativa pensada amb caràcter indefinit dins del context del Pla Educatiu Entorn. Una de les activitats destacades que es duran a terme durant aquest curs escolar és la implantació del programa de lectura Legiland per als alumnes de 6è de primària i 1r d'ESO.

Ha estat a petició de les escoles que s'implanta aquest programa digital de lectura dirigida. A part d'entrenar les competències lectores de l'alumne, s'incentiva el seu gust per la lectura d'una manera lúdica, perquè a mesura que va responent els qüestionaris guanya punts per un avatar personalitzat i entra en un rànquing de puntuació entre escoles i municipis. El programa Legiland fa temps que es treballa en diferents escoles catalanes però és la primera vegada que s'integra en l'àmbit municipal. Altres activitats que comprèn el Pla Lector Municipal ja es feien a les escoles i instituts, com les visites a la biblioteca o les lectures en família; i a la biblioteca, com l'hora del conte, els clubs de lectura extraescolars i els laboratoris de lectura.

Per coordinar i impulsar totes aquestes activitats s'ha creat un grup de treball format per un representant de la biblioteca, un del departament d'Ensenyament de la Generalitat i un de l'Ajuntament, un representant de primària i un altre de secundària.

Aquesta és la primera vegada que es duu a terme aquesta iniciativa a Olesa, que tot just estrena el conveni entre el departament d'Ensenyament i l'Ajuntament d'un Pla Educatiu Entorn. Durant el curs passat es va elaborar l'avaluació diagnòstica i es van establir els diferents contactes entre els agents de la xarxa educativa. Arran d'aquests contactes i de recollir les demandes de les escoles i instituts del municipi, s'ha presentat aquesta proposta.