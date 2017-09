Els Moixiganguers d'Igualada actuen a la manifestació de la Diada

La colla castellera dels Moixiganguers d'Igualada ha tingut un cap de setmana d'allò més intens, amb diverses actuacions. La primera de les accions en les que van participar va ser diumenge al matí, als Hostalets de Pierola, en el marc del Mercat Modernista del municipi. Acompanyats pels castellers d'Esparreguera, els igualadins van descarregar, en primera ronda i després dels tradicionals pilars d´inici d´actuació, un 4 de 7 amb agulla. Seguidament van realitzar un 5 de 7 i van acabar amb el 4 de 7. La colla va tancar l´actuació amb un vano de 5. Pel que fa als Castellers d´Esparreguera, la colla bordeus va completar primer un 3 de 7, en segona ronda van descarregar el 4 de 7 amb agulla i van acabar amb el 4 de 7 i un pilar de 5.

Més tard, i encara diumenge, els membres de la colla local van cloure la jornada participant en la Marxa de Torxes per la Independència d'Igualada, on van descarregar un pilar de 4 en una plaça de l'Ajuntament il·luminada per les flames.



Actuació a la Diada



El dia de la Diada va ser d'allò més intens per als anoiencs. Al matí, la colla va actuar a Vilanova del Camí en la recuperació de la cita posposada el passat dia 3 de setembre amb motiu del dia de dol decretat pel consistori per la mort d'una jove del municipi aquella mateixa matinada. En aquesta ocasió, van descarregar a la plaça del Mercat de Vilanova dos pilars de 4, el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7, el 4 de 7 i un pilar de 5.

Seguidament, els castellers van pujar al seu autobús i es van dirigir cap a Barcelona. Allà van participar en la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya en el tram de l´Anoia al Passeig de Gràcia. Participant en l´ambient festiu i alhora reivindicatiu, els Moixiganguers van fer castells com el 3 de 7, el 4 de 6 amb agulla, un pilar de 5 i diversos pilars de 4.