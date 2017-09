Seat aparca Abrera en la cursa per batejar un nou cotxe

El president de Seat, Luca de Meo, ahir a Frankfurt anunciant els noms finalistes per batejar el SUV

Tarraco, topònim romà de Tarragona, és l'únic indret català que continua amb opcions de ser el nom del nou SUV que Seat traurà al mercat a final del 2018. Abrera, la població del nord del Baix Llobregat on l'empresa té bona part de les instal·lacions per a la fabricació dels vehicles, va caure ahir de la llista.

Tarraco competeix amb Alborán, Aranda i Àvila, segons va fer públic aquest dimarts el president de la companyia automobilística, Luca de Meo, des de la Fira de l'Automòbil de Frankfurt. D'aquesta manera, queden fora de la cursa Abrera i Aran, que fins ara havien estat entre els noms que aspiraven a batejar el nou vehicle, després que Seat hagués obert un procés per rebre propostes de topònims. També han caigut de la llista Donosti, Tarifa i Teide.

Amb els quatre finalistes ja anunciats, Seat obre una darrera votació a partir d'ara perquè la gent pugui escollir de forma definitiva quin serà el nom del nou vehicle.

Els quatre noms finalistes han superat una darrera fase de sondeig durant la qual Seat ha organitzat diferents grups d'opinió als seus mercats principals, alhora que ha fet tests als països on la companyia té presència. A parer de Luca de Meo, tant Tarraco com Alborán, Aranda i Àvila «reuneixen tots els requisits necessaris per convertir-se en un emblema més de Seat».

Ahir es va tancar una fase més per a la tria definitiva del nom, un procés popular que es va iniciar l'1 de juny, i durant el qual Seat ha rebut més de 10.000 propostes de topònims per part de més de 133.000 participants. Ara la votació entre els quatre seleccionats serà oberta fins al 25 de setembre, i Seat preveu anunciar el nom del nou SUV abans del 15 d'octubre.