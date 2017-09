Una empresa de cotxes elèctrics podria arribar a generar 200 llocs de treball a l'Anoia

L'empresa Thunder Power, especialitzada en el sector de vehicles elèctrics, està mantenint diverses reunions amb l'Ajuntament d'Igualada, Castellolí i el Govern per construir el seu centre de recerca i desenvolupament i la seva planta de producció a Catalunya. Segons va avançar el diari Ara, el Govern i els dos ajuntaments de l'Anoia es van reunir aquest dimarts al Saló Internacional de l'Automòbil a Frankfurt.

Es tracta d'una inversió que constaria de dues fases. D'una banda, la construcció del centre de recerca i desenvolupament, valorat en 80 milions d'euros i que crearia 200 llocs de treball. Aquest primer projecte entraria en funcionament l'any 2018. D'altra banda, l'empresa asiàtica també preveu l'aixecament d'una planta de producció de vehicles elèctrics amb una inversió de 200 milions d'euros, que donaria un miler de llocs de treball.

La companyia asiàtica i la Generalitat encara no han confirmat les localitats que hi ha sobre la taula per ubicar-hi la nova planta.

Aquesta inversió es va anunciar al març. De fet, Catalunya, al llarg de menys de deu anys, ha rebut tres anuncis d'inversió en automoció d'un grup xinès. Aquest resulta ser l'últim i l'únic que es materialitza. L'any 2010, el govern de Montilla va arribar a un acord d'inversió amb el fabricant xinès de vehicles Chery, que va acabar en un no-res. Amb l'arribada de CiU, la Generalitat va fer un segon anunci, en aquest cas amb la xinesa Brilliance. Però, com en el cas del tripartit, el projecte de CiU tampoc va funcionar.