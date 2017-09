Socialistes d'Igualada critica l'aliança entre PDeCAT i ERC pels càrrecs de confiança

El grup municipal dels Socialistes d'Igualada lamenta l'aliança del PDeCAT i ERC, davant del fitxatge dels alcaldes de Castellolí (ERC) i Veciana (PDeCAT) com a nous càrrecs de confiança al consistori de la ciutat.

Els socialistes consideren que no s'ha aclarit absolutament res del perquè es fitxen dos alcaldes de la comarca amb un sou de 50.000 euros anuals per exercir de càrrecs de confiança del govern del PDeCAT de la ciutat. El grup socialista adverteix que es tracta d'una acció poc ètica, per la barreja de responsabilitats institucionals que això suposa.

A més, el partit també critica el paper d'ERC en la defensa del fitxatge de l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, que és d'ERC. Consideren que defensar un dels dos fitxatges, pel fet de ser d'ERC, demostra una nefasta complicitat dels republicans a l'hora d'afrontar el debat polític.

Alhora, el grup socialista recorda que el govern de Marc Castells és el govern amb més càrrecs de confiança de la història d'Igualada, amb una despesa de gairebé 200.000 d'euros anuals.