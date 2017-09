Olesa resoldrà el problema d'excés d'algues del llac

L'Ajuntament d'Olesa ha encarregat un projecte per a la reparació dels problemes de filtratge que té el llac, que són la causa de l'acumulació de matèria orgànica, que al mateix temps afavoreix l'aparició de nombroses algues. L'aigua prové d'una mina de la plaça de les Fonts, però com que no se'n pot fer una renovació adequada, s'acaba generant brutícia, males olors i mosquits, segons ha explicat el regidor d'Obres i Edificació de l'Ajuntament d'Olesa, Miquel Riera, que ha afegit que l'Ajuntament fa temps que està estudiant els problemes del llac per poder-hi donar una bona resposta.

Per resoldre els problemes, segons han explicat fonts municipals, «només hi havia dues opcions factibles si es volia conservar el llac: tractar l'aigua de l'espai com si fos el vas d'una piscina o bé fer un tractament del llac com si fos una piscina natural amb la introducció de vegetació i la creació d'un sistema de filtratge natural». El regidor d'Obres i Edificació ha explicat que aquesta segona opció és la que s'ha considerat més factible, sobretot tenint en compte els costos de manteniment de l'espai.

Per evitar l'aparició d'algues que puguin generar males olors i augmentar la recirculació de l'aigua, s'instal·larà una electrobomba que afavoreixi la circulació de l'aigua per tot el llac i eviti que quedin zones estancades. També es crearan mecanismes de biofiltració formats per graves i plantes aquàtiques, que permetran interceptar les fulles que cauen dels arbres propers a l'interior del llac. Aquesta plantació augmentarà la biodiversitat de la zona, millorarà la seva qualitat paisatgística i impedirà la proliferació d'algues i mosquits. Els parterres vegetals ocuparan el 30% del total de la superfície del llac.



Creació de passeres

Per millorar la circulació de l'aigua també es retirarà l'illa que hi ha al centre i el guèiser, actualment en desús per problemes amb el control de la legionel·la, i s'hi instal·laran passeres i plataformes de fusta.

Gràcies a la disposició de la vegetació i d'aquestes plataformes de fusta es jugarà amb la proximitat de l'aigua. Hi haurà una passarel·la de 14 metres de longitud que permetrà creuar el llac d'una banda a l'altra, i dues plataformes més a banda i banda del llac: una a la banda del carrer Arquebisbe Ramon Torrella, i l'altra, on hi ha actualment el brollador d'aigua. Tot i que aquest brollador també requereix un sanejament, es mantindrà el sistema de caiguda de l'aigua que dóna dinamisme a l'espai. El preu de licitació serà de 140.000 euros, tot i que el preu previst inicialment pels tècniccs era una mica superior a aquesta xifra.

Escenari per a la músca

Un dels usos socials que es donaran al llac és un escenari temporal per a actuacions musicals. Per tal de facilitar el seu muntatge i desmuntatge sense haver de buidar-lo, es crearan uns suports metàl·lics permanents sobre els quals es podrà muntar la tarima. Es construirà una passarel·la que travessi la zona d'aiguamolls per permetre-hi l'accés.

El projecte de millora del llac d'Olesa, elaborat per l'empresa Naturalesa Conservació SL, té un pla de manteniment que contempla els controls del nivell de l'aigua, de les espècies al·lòctones invasores i del funcionament del sistema de bombeig i avaluació fitosanitària. Hi haurà el termini de tres mesos un cop s'aprovi definitivament el projecte i s'adjudiqui a l'empresa constructora.