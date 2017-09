Olesa agita la campanya per l'1-O amb cartells defensant la llibertat d'expressió

En un context d'excepcionalitat, una iniciativa ciutadana i popular (aglutinada pel web empaperem.cat) ha sorgit per convertir un fet simple en qualsevol convocatòria electoral com és l'enganxada de cartells, en un acte en defensa de la llibertat d'expressió amb de cartells, aquesta nit a Olesa de Montserrat.

Uns 200 ciutadans, d'edats molt diverses i amb ideologies polítiques diferents, s'han concentrat a la Plaça de les Fonts, s'han repartit els cartells per enganxar-los al llarg i ample de la vila Olesana però també s'han cridat consignes a favor de la llibertat d'expressió i manifestació així com proclames pro-independencia per part dels assistents a l'acte amb un ambient festiu i reivindicatiu.

La Melillo, ha assistit a l'acte i ha expressat "la vergonya" que sent com a ciutadana per haver de fer actes com els d'aquesta nit per defensar la llibertat d'expressió i afegeix "la justícia està per sobre de la llei i aquesta acció reivindicativa es justa" a la vegada que expressava el seu orgull per la gent aplegada a l'acte.

En David tot i no creure que el procés polític que es viu a Catalunya no porti enlloc, destaca "que estic d'acord sempre amb qualsevol procés participatiu i reivindicatiu que tingui com a base la ciutadania de base de qualsevol lloc".

Per l'Oliva, observa amb orgull els moviments de base i reivindicatius de la gent d'Olesa però considera que és "una aberració que s'hagi d'arribar aquests extrems quan fa anys que creiem que aquesta mena de repressió estava superada" i subratlla "és absolutament necessari que el poble s'organitzi i surti al carrer a defensar l'1O com un acte totalment legítim".

Aquesta mobilització ciutadana per reivindicar la llibertat d'expressió a través de la penjada de cartells, malgrat les prohibicions i advertències que s'estan portant a terme aquests últims dies, ha discorregut sense cap incident, ni tampoc amb presència policial a més d'haver-se produït amb un ambient pacífic i festiu, com venen sent fins a la data els actes en defensa de l'1O arreu de Catalunya.