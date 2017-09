Els 1.100 participants en la tercera Alzheimer Race omplen l'anella fluvial d'Igualada

El matí d´ahir, diumenge 17 de setembre, va tenir lloc a Igualada la tercera edició de la cursa i caminada Alzheimer Race, que va comptar amb 883 persones inscrites (174 corredors i 709 caminants) i més de 200 persones addicionals que també hi van participar adquirint la samarreta el mateix dia de la cursa, arribant a un total de 1,101 participants. També hi van col·laborar una vuitantena de voluntaris que van ajudar en l´organització.

A partir de les 10 del matí el passeig Verdaguer i l´anella fluvial es van omplir de corredors amb samarreta fúcsia-lila i caminants amb samarreta turquesa que van participar en la tercera edició d´aquesta cursa solidària que recull fons per a l´Associació de Familiars d´Alzheimer i altres Demències de l´Anoia (AFADA), organitzada amb l´Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d´Igualada (CSSI) i l´Ajuntament d´Igualada.

El recorregut va ser idèntic al de les dues primeres edicions, amb la sortida i arribada a la plaça de la Masuca. Els corredors van recórrer íntegrament l´anella fluvial més un tram del carrer Joaquima Vedruna, amb un recorregut de 6,3 km, mentre que els caminants van recórrer uns 4,5 km.

El guanyador absolut de la cursa i primer de la categoria 18-28 anys va ser el triatleta igualadí Albert Moreno Molins, amb un temps de 21 minuts i 33 segons. Després d´ell van entrar els tres primers de la categoria 29-49 anys que van ser Albert Sabater, Carlos Fernández de Dios i Victor Montaner. El segon i tercer de la categoria 18-28 anys van ser Joan Cuadras i Oriol Ribó. En la categoria 10-17 anys els tres primers van ser Axl Francia, Pau Cortés i Nil Alonso. En la categoria de més de 50 anys els tres primers van ser Francesc Monclús, Jose Luis López i Víctor Cervera.

En categoria femenina la guanyadora i primera de la categoria 29-49 anys va ser Yveth Camus, amb un temps de 27 minuts i 48 segons.

En categoria 29-49 la segona i tercera van ser Francina Gonzalez i Marta Rey. En la categoria 10-17 anys les tres primeres van ser Carla Alemany, Carlota Molla i Judit Prat. En la categoria 18-28 les tres primeres van ser Clara Casares, Sandra Portillo i Sílvia Julvez. Finalment en la categoria de més de 50 anys es van classificar Dolors Novellón i Carme Paco.

També es van donar premis a la persona més gran que va participar en la caminada, la Sra. Anna Prat Muns, nascuda el 1927, al més jove, Blai Montaner Muñoz, de 2 mesos d´edat, i al corredor número 21, Carles Méndez Cortés, i al caminant número 21, Heura Busquets Cuevas, per la coincidència amb la data del 21 de setembre, Dia Mundial de l´Alzheimer, i amb el donant, el Forn de Pa Cal 21. Tots els inscrits van rebre una samarreta tècnica amb el logo de la cursa, així com una bossa amb obsequis. En acabar l´acte es va realitzar un sorteig de d´obsequis entre tots els participants inscrits.

Els premis als guanyadors van ser entregats per Marc Castells, President del CSSI i Alcalde d´Igualada, Fermí Capdevila, Tercer tinent d'alcalde i regidor d'Entorn Comunitari, Carme Riera, Quarta tinent d'alcalde i regidora d'Acció Social i Igualtat, Núria Solà, Presidenta de l´AFADA, Jordi Ferrer, Gerent del CSSI, i Menchu Vélez, treballadora social de l´Hospital de dia Sant Jordi.

L´acte va ser presentat per Ismael Miquel i durant el matí es va poder gaudir d´activitats infantils, d´una divertida classe de Zumba Fitness per escalfar abans de la cursa i caminada a càrrec de l´Ana Pérez i la Mònica Sánchez, vingudes de Girona, i de l´actuació musical de Txillona, grup igualadí de música de versions format per l´Ona, Carles, Enric, Lola, Jofre, Rita, Albert i Gil.