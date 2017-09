El Consell de l'Anoia farà voltar pels pobles un punt d'informació per als joves

Tècnics dinamitzadors de Joventut facilitaran informació i orientació en estudis i beques, garantia juvenil, mobilitat internacional i propostes d'oci, lleure i esport als joves de la comarca que ho demanin.

L'Oficina Jove del Consell Comarcal de l'Anoia posa a la disposició dels municipis una Oficina Mòbil d'Informació Juvenil. Es tracta d'una autocaravana on tècnics dinamitzadors de Joventut ofereixen als joves informació i assessorament sobre diverses temàtiques que són del seu interès, com per exemple les oportunitats per marxar a estudiar o treballar a l'estranger (voluntariat, camps de treball, treball temporal, aprenentatge d'idiomes, pràctiques laborals...), la tramitació de carnets juvenils internacionals que permeten gaudir de descomptes en allotjaments, museus, transport o establiments comercials (carnet d'alberguista, d'estudiant, de professor i jove internacional), i també hi ha orientació sobre sortides acadèmiques.