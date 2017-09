L'Ajuntament d'Olesa canvia de lloc alguns serveis per millorar l'atenció

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha iniciat el curs amb la introducció de canvis d'ubicació d'alguns serveis per «oferir una atenció més bona als ciutadans». El canvi més significatiu és el del departament de Serveis Socials, que passarà a ubicar-se a Cal Mané. El canvi encara no s'ha fet efectiu i englobarà la totalitat dels treballadors municipals. De moment, i mentre no es fa el trasllat, aquests professionals atenen sota demanda en comptes de fer-ho mitjançant cita concertada.

D'altra banda, la coordinació Sociocultural, Participació Ciutadana i Diversitat passa a la Casa de Cultura, i el Servei de Mediació, a l'edifici de l'Ajuntament. Joventut s'ubicarà a l'antic Escorxador, i Igualtat i La Teixidora, a l'edifici de ca l'Oriol (on hi ha Serveis Socials).

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat «ha impulsat un canvi d'ubicació d'alguns serveis i departaments municipals amb l'objectiu de millorar el servei a la ciutadania, així com les condicions de treball de la plantilla, segons expliquen fonts municipals. L'alcaldessa, Pilar Puimedon, destaca que «fa temps que l'equip de govern tenia en ment fer una remodelació de diferents espais municipals, i que el principal departament afectat és el de Serveis Socials, que passa a Cal Mané».

Els departaments de Coordinació Sociocultural, Participació Ciutadana i Diversitat han passat a ubicar-se a la planta subterrània de la Casa de Cultura, a l'espai que fins ara ocupaven el Servei de Mediació Ciutadana (que passa a ubicar-se a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament) i Creu Roja del Baix Llobregat Nord. Joventut (i, per tant, el Punt d'Informació Juvenil) passarà a estar situat a l'edifici de l'antic Escorxador.



A Ca l'Oriol, nous serveis

El departament d'Igualtat i els serveis associats a l'atenció a la dona La Teixidora es traslladaran a l'edifici de Ca l'Oriol (on fins ara hi havia els Serveis Socials). En aquest mateix espai també s'hi ubiquen serveis dependents de l'àrea de Benestar Social: Cabalbaix, una de les aules del Centre Obert, Creu Roja i el servei que mensualment ofereix l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat Nord. També hi ha ubicada la Coordinació Socioesportiva.

Finalment, un canvi que també es farà properament serà el trasllat del departament d'Ensenyament, actualment a la primera planta de l'ajuntament, fins a l'edifici dels Safarejos, on continuaran impartint-se les classes del Servei Local de Català.