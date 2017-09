L'alcalde d'Igualada demana a la Fiscalia que retiri la instrucció que obliga la Policia Local a fer tasques de policia judicial

Aquest dilluns, 18 de setembre, l´alcalde d´Igualada, Marc Castells, ha enviat a la Fiscalia Provincial de Barcelona un escrit demanant que es deixi sense efecte la instrucció adreçada a la Policia Local perquè efectuï tasques de policia judicial, orientades específicament a impedir la celebració del referèndum de l´1 d´Octubre.

L´Associació Catalana de Municipis (ACM) i l´Associació de Municipis per la Independència (AMI) han advertit els consistoris afectats que la instrucció de Fiscalia dirigida a les policies locals suposa una contradicció de l´acord adoptat per la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial el 15 de juliol de 2015. Segons aquest acord aquestes tasques corresponen només a les forces de seguretat de l´Estat, a les

policies autonòmiques i a determinades policies locals de grans municipis, però només pel que fa a faltes i delictes molt concrets i ja especificats en un conveni.

Considerant, doncs, que aquesta instrucció és irregular, que contradiu aquells acords i que obliga la Policia Local d´Igualada a fer tasques que no li corresponen, l´alcalde ha demanat formalment i per escrit que sigui suspesa en el termini de temps més breu possible. Castells considera que "la prioritat de la nostra Policia Local és vetllar per la seguretat i la bona convivència dels igualadins i no podem tolerar, doncs, que ningú imposi als agents actuacions que no són de la seva competència".