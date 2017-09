Olesa acull la primera família de refugiats sirians

Una família de Damasc integrada per tres membres, mare i dos fills, són els primers refugiats acollits a Olesa. L´alcaldessa, Pilar Puimedon, els ha donat avui la benvinguda i han formalitzat l´acte de signatura del contracte de lloguer del pis on començaran una nova vida després de fugir de la guerra siriana.

L´alcaldessa d´Olesa, Pilar Puimedon, s'ha dirigit a ells donant-los la benvinguda al municipi "estem molt contents d´acollir-vos i estem convençuts que un municipi com Olesa us acollirà bé. Ho heu perdut tot, heu hagut de canviar de país i aquí teniu l'esperança i l'oportunitat de començar una nova vida al nostre municipi".

Aquesta família està formada per la mare, un fill universitari que estudiarà a la Universitat Autònoma de Barcelona; i una filla adolescent que ha estat matriculada a l´institut Creu de Saba.

Ja fa 8 mesos que resideixen a l´Estat Espanyol a través del pla d´acollida del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtatm han passat 6 mesos en un Centre d´Acollida i ara, és a Olesa, on finalment podran disposar d´un pis. La mare, visiblement emocionada, ha relatat que han patit molt durant un llarg viatge que va començar a Síria, després El Líban, Tunísia, Argèlia, El Marroc i finalment van entrar a l´estat Espanyol per Melilla "hem vist molts perills durant aquest llarg viatge i he patit per la meva família" i ha afegit "a Síria teníem la nostra vida i ens vam veure obligats a deixar-ho tot per la violència de la guerra. A Olesa tenim una segona oportunitat de tornar a començar, de tenir un futur".

Aquesta és la primera i l'única família que acull l'Ajuntament d´Olesa que els ha facilitat un habitatge de propietat municipal. El Ministeri de Serveis Socials s´encarrega del contracte de lloguer a través d´un contracte social d´integració que també contempla ajudes per a estudis i manutenció.

L'Ajuntament d´Olesa feia temps que s´havia ofert com a municipi acollidor i ha dut a terme vàries accions solidàries d´ajuda al refugiat tant per part d´entitats, com veïns i ampes escolars amb xerrades de Creu Roja i a la Biblioteca Santa Oliva, exposicions sobre la realitat als camps de refugiats de l´illa de Lesbos o enviaments de material.