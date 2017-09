Igualada aplicarà a partir del 2018 el pagament per generació de residus a les empreses del polígon industrial

L'Ajuntament d'Igualada engegarà aquest 2018 una "petita revolució" en relació a la fiscalitat relacionada amb la recollida de residus. Segons ha detallat el regidor de Qualitat Urbana, Jordi Pont, d'una banda, s'introdueix una nova modalitat de bonificació relacionada amb l'ús de la deixalleria per part de la ciutadania i, de l'altra, s'implementa el pagament per generació de residus a les empreses del polígon industrial de Les Comes. A més, Pont ha detallat que també "s'ajusta a l'alça" la taxa d'escombraries als establiments de menjar ràpid, ja que, segons ha dit, "l'esforç fiscal que estan fent és molt inferior a la seva realitat". Aquestes són algunes de les mesures que es portaran a aprovació al ple municipal de la setmana vinent relacionades amb les ordenances fiscals. Segons ha avançat la regidora d'Hisenda, Montse Duch, la proposta inclou una rebaixa de dos punts del tipus de gravamen de l'IBI, que passarà del 0,92% actual al 0,90%.

El govern municipal d'Igualada vol introduir el pagament per generació de residus a les empreses del polígon industrial de Les Comes. La intenció és que la taxa d'escombraries que paguen aquestes empreses inclogui una part variable en funció del seu volum de generació de residus. Per algunes companyies, això els implicarà una rebaixa de la taxa i, a aquelles que aquest nou variable els suposi un increment, el 2018 se'ls oferirà una bonificació del 50%. Disposaran, així doncs, d'un any per adoptar les mesures necessàries per reduir la producció de residus de cara al 2019. Properament, el departament de Medi Ambient renovarà tots els contenidors del polígon, per a garantir que cada empresa faci un ús exclusiu del seu contenidor sense que ningú més hi tingui accés i pugui abocar res.

Per altra banda, segons l'Ajuntament, els establiments de menjar ràpid per emportar requereixen esforços extra per part dels serveis de neteja als carrers d'Igualada. Per aquest motiu, s'ha decidit incrementar la taxa de recollida d'escombraries que paguen aquest tipus de negocis.

Carnet als ciutadans

Una altra de les propostes és la introducció d'una nova modalitat de bonificació vinculada amb la utilització de les deixalleries mòbil i fixa. Mitjançant un carnet, els ciutadans que en facin ús acumularan punts durant l'any 2018 i podran gaudir d'una rebaixa en aquesta taxa en l'exercici 2019.

Pel que fa als comerços, s'introdueixen bonificacions per a tots aquells que adoptin mesures per a la prevenció i reutilització de residus i, finalment, pel que fa a les empreses del polígon industrial de Les Comes, la taxa d'escombraries inclourà

Increment de l'1,8% del preu dels rebuts

La rebaixa de dos punts del tipus de gravamen de l'Impost de Béns Immobles (IBI) implicarà, segons la regidora d'Hisenda, Montse Duch, un increment de l'1,8% del preu dels rebuts, un percentatge que, segons ha dit, pràcticament correspon a l'augment del nivell d'IPC. Aquesta mesura suposarà per les arques municipals deixar d'ingressar al voltant de 400.000 euros.

Per altra banda, l'any 2018 es mantindran vigents els ajuts per al pagament de l'IBI destinats a famílies nombroses, a famílies monoparentals i persones grans i pensionistes. També pel que fa a aquest impost, s'introdueix una nova modalitat de bonificació amb l'objectiu de dinamitzar el parc d'habitatges del nucli històric. Així, es plantegen bonificacions del 80% de l'IBI per aquell propietaris que reformin llars en aqueta zona i les destinin al mercat de lloguer. Aquestes bonificacions es concediran per un període de sis any a partir del següent a la finalització de les obres, període que es podrà incrementar fins a deu anys en el cas d'instal·lació d'ascensor i obtenció de l'etiqueta energètica C o superior.

Les mesures es portaran a aprovació al ple municipal de la setmana vinent. De moment, Duch ha explicat que el govern municipal ja ha fet arribar la proposta als grups de l'oposició "perquè l'estudiïn i, si ho troben adient, proposin mesures que puguem acordar, com ja s'ha fet en els últims dos exercicis".