Olesa busca deu voluntaris per ajudar a llegir els nens a l'escola

El departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa busca voluntaris per participar en el projecte LECXIT, per ajudar els estudiants de tercer i quart de primària a millorar la seva comprensió lectora. Aquest projecte es va iniciar a Olesa el curs passat amb una prova pilot a l'escola Montserrat amb uns 14 alumnes participants i, segons la regidoria d'Ensenyament, les valoracions tant d'alumnes com de voluntaris van ser molt positives. Enguany s'hi han sumat l'escola Sant Bernat, Josep Ferrà i Esteva i Escolàpies Olesa. El consistori olesà voldria disposar d'una desena de persones per a aquesta iniciativa.

Anna Font, tècnica d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Olesa, explica que el perfil del voluntari que es busca «ha de ser una persona a la qual interessi la lectura, que llegeixi bé en català i a qui agradi estar amb nens i disposi d'una hora a la setmana».