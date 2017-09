El PSC d'Igualada acusa l'alcalde Castells d'haver posat barracons

L'institut Antoni Badia i Margarit d'Igualada, ubicat al costat de les antigues piscines del Recasens, ha començat el curs escolar en barracons, una situació que segons els socialistes d'Igualada és nova a la ciutat. Els regidors del grup socialista acusen l'alcalde, Marc Castells (CiU), de tenir una «nul·la previsió», i afirmen que «això és conseqüència d'una manca de planificació».

El grup socialista va emetre ahir al vespre un comunicat en el qual recorda que «el 2011 el govern de CiU-ERC a Igualada i el govern de CiU a la Generalitat van eliminar el projecte que Entesa per Igualada havia deixat a punt per construir un nou institut a la ciutat davant l'augment de demanda de classes de secundària que les dades ja anticipaven». I afegeix que «quan Marc Castells i Artur Mas van retallar el projecte, el PSC ja va alertar que se'n pagarien les conseqüències, i que el projecte era convenient davant les necessitats futures de la ciutat».

Sis anys després, els socialistes retreuen a Castells que el temps «ens ha acabat donant la raó» i que «la manca de previsió» i «la nul·la capacitat» del PDeCAT per anticipar-se han fet que l'institut Badia i Margarit hagi de fer classes en barracons mentre es construeixen les aules noves. Per això demanen explicacions a l'alcalde de la ciutat i que justifiqui per què en el seu moment va aturar el projecte que hauria evitat arribar el 2017 a aquesta situació. Consideren que Marc Castells «deu explicacions a la comunitat educativa i a les famílies sobre per què la seva manca de planificació ara fa estar-los en la situació en la qual es troben».

El grup socialista també recorda al comunicat que el projecte original preveia que les noves aules del centre fossin una realitat el curs 2013-2014, i que, a més, fos un «institut-escola», vinculat a l'escola Gabriel Castellà.