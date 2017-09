El bisbat fa cessió al consistori de Calaf de l'ermita de Sant Sebastià

L'Ajuntament de Calaf i el bisbat de Vic han firmat un conveni pel qual se cedeix al municipi l'ermita de Sant Sebastià per dur-hi a terme un projecte de rehabilitació. Amb la firma d'aquest acord també se cedeix l'ermita perquè l'Ajuntament pugui realitzar-hi activitats culturals i tradicionals, sempre sent respectuoses amb el culte religiós pel qual fou concebut l'edifici. L'edifici religiós data de l'any 1691 i ha tingut múltiples restauracions al llarg de la seva història, però ara presenta greus deficiències patològiques. És per aquest motiu que s'està redactant el projecte de rehabilitació, a càr-rec d'Anna Ibarzs Pascual, arquitecta del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Es vol actuar sobre els punts més crítics en diverses fases d'actuació. En la primera, les reparacions urgents i secundàries (90.510 euros). En la segona, es faran actuacions de millora dels valors patrimonials (45.500 euros).