Calaf inicia les obres per acabar el clavegueram del carrer Eres de la Sal

Calaf afrontarà la segona fase de la millora del clavegueram al carrer Eres de la Sal. Les obres començaran el proper dilluns. Les les durà a terme el Grup Vilà Vilà i tenen un pressupost de 34.984,35 euros. Aquesta claveguera ha de solucionar les filtracions d'aigües als conreus de la vora.

Els treballs per dur a terme aquesta obra s'iniciaran amb les feines de desbrossada i replanteig del terreny, i, per tant, durant els primers dies encara no es veurà pròpiamet el què. També es completarà la canalització soterrada, ja que actualment la xarxa discor-re a cel obert, fins arribar a la car-retera Llarga. La Junta de Govern va aprovar aquesta obra el mes de novembre passat. El projecte està redactat i l'executarà Aigües de Manresa, que és qui té la concessió de la gestió de l'aigua i del clavegueram de Calaf.

El setembre del 2016 es va executar la primera fase del projecte i es van canalitzar 150 metres de la xarxa de clavegueram. També es van retirar les restes d'un mur esfondrat que provocava que l'aigua bruta es filtrés als conreus.