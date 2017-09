La Guàrdia Civil registra la impremta Innovapack, a Òdena

Agents de la Guàrdia Civil estan registrant aquest divendres al matí la impremta Innovapack, situada al carrer Cal Llacuna, 20-24, del polígon industrial de les Gavarreres, a Òdena.



Una de les persones que ha presenciat del registre és l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que ha informat de l'acció a través del seu compte de Twitter. La guàrdia civil, que és a l'empresa amb set agents de paisà, està obrint tots els embalatges, per la qual cosa se suposa que busquen urnes de cartró.





ALERTA! Estic presenciant com un escamot de la Guàrdia Civil està registrant l'impremta Innova Pack. No trobaran res però és una vergonya!! pic.twitter.com/IoR3ojMYYk — Marc Castells (@marccastells) 22 de septiembre de 2017

L'acalde d'Igualada ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que s'ha personat a l'empresa i ha demanat a un dels agents si duien ordre judicial i que la resposta ha estat que no, que es tractava d'una inspecció rutinària. Tanmateix, també ha explicat que s'estaven obrint embalatges. Castells també ha precisat que els agents s'han desplaçat fins al polígon amb vehicles sense cap logotip, s'ha mostrat convençut que no hi trobaran res i s'ha mostrat molt crític amb aquest tipus d'accions.Innovapack es dedica a les arts gràfiques i al packaging i segons ha explicat un treballador a Rac1,. El treballador Xavier Rubio ha declarat a l'emissora: "No sé com ha arribat aquesta informació a la Guàrdia Civil. Vam fer una broma fent veure que teníem material per urnes".