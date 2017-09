L'alcalde de Capellades és el primer de l'Anoia que rep la citació per declarar a fiscalia

L'alcalde de Capellades, Aleix Auber (CUP), és el primer batlle de l'Anoia que ha rebut la citació per declarar a fiscalia pel decret de convocatòria del referèndum, segons ha pogut saber Regió7.

Auber ha estat citat per declarar a la fiscalia de Manresa el proper 4 d'octubre, uns dies després del dia fixat per al referèndum. Aquella mateixa setmana, també han estat citats a la mateixa fiscalia manresana els alcaldes de Manresa, Valentí Junyent, i de Berga, Montse Venturós.

Auber, com Venturós, no és previst que comparegui a fiscalia, ja que la CUP va anunciar que cap dels seus alcaldes hi compareixeria voluntàriament.