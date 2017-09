Olesa tindrà un pas segur per a vianants i ciclistes sobre la via

Olesa construirà un pas elevat perquè vianants i ciclistes puguin creuar amb seguretat la C-55 fins al camí del riu. Ahir, l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, i els responsables de FGC, Pere Mateu, director de la Xarxa Ferroviària, i Josep Comellas, cap d'infraestructures de FGC, es van reunir per «trobar la millor ubicació que permeti als veïns i als ciclistes travessar aquesta perillosa via des del nucli urbà fins al camí del riu, que s'està arranjant com a passeig fluvial. Es tracta d'un vial d'alta perillositat.

De moment encara no s'ha concretat la possible ubicació perquè s'estan estudiant vàries alternatives amb la Generalitat i Ferrocarrils, segons han explicat fonts municipals.

L'alcaldessa explica que «amb aquest pont s'evitarà l'alta perillositat que comporta creuar aquesta via, on ja hem hagut de lamentar víctimes, algunes de mortals».

D'aquesta manera es connectarà amb el camí del riu, una llera fluvial que s'està arranjant com a via verda. Aquest és un terreny propietat de Ferrocarrils de la Generalitat i per això s'estan duent a terme aquestes converses per facilitar les feines d'ús i accessos.

A la trobada es van tractar altres temes d'interès per al municipi, com l'arranjament del pont que permet l'accés des de la carretera de la Puda, a l'altura de l'empresa Kao, amb la C-55.

Aquesta infraestructura es va construir de manera provisional els anys 80 i que ja ha quedat desfasada i ara es farà la reparació de les esquerdes. Puimedon explica que «la primera fase ja està projectada i començarà aviat, però l'estudi preveu un projecte d'actuació en 5 anys».

L'alcaldessa també està negociant amb els responsables de Ferrocarrils les condicions de cessió temporal de l'espai de l'aeri a l'Ajuntament d'Olesa per tal d'ubicar-hi un servei municipal. S'estan estudiant els possibles usos, però encara no s'ha concretat. Segons l'alcaldessa d'Olesa, «volem que ens deixin prou espai perquè la inversió sigui rendible i crec que les negociacions avancen pel bon camí».