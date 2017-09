Piera fa lluir els seus productes de proximitat i gastronomia

El nucli antic de Piera es va transformar, ahir, per oferir una mostra de productes gastronòmics de la localitat anoienca i del talent dels pierencs i pierenques per cuinar-los.

La primera edició del Pieradegusta, organitzat per Vadefoodies i l'Ajuntament, també va donar la possibilitat a restauradors, bars i altres establiments de la vila de mostrar els seus productes.

Entre les activitats programades al llarg del dia, a més a més de tallers i xerrades de caràcter gastronòmic, amb una bona presència d'assistents, va agafar protagonisme la música. La iniciativa també va servir per homenatjar tres veïns que han excel·lit en diversos àmbits relacionats amb la gastronomia: Miquel Guarro, Josep Maria Mora i Jaume Vilaseca, que en un acte a la plaça del Peix van rebre l'escalf dels seus convilatans.

Els visitants van valorar positivament la iniciativa. Manuel Gallego deia que està «molt bé» i que «l'any que ve, amb més publicitat, vindrà molta més gent». En la mateixa línia es van pronunciar Josep i Anna Pallerols, germans i veïns de Piera. Ella comentava que «l'espai està molt bé, és molt acollidor, hi ha moltes empreses gastronòmiques i alguna de les coses que he degustat m'han sorprès». Ell, que «és una gran iniciativa». Celebrava «com es potencien els petits negocis del poble i es dinamitza el barri antic». Entre els establiments, la valoració també va ser bona. Assumpta Castells, del restaurant La Cantina, estava sorpresa per l'afluència de gent.