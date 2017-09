Martorell prepara l'espai per fer un edifici judicial nou

L'Ajuntament de Martorell ha aprovat una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Martorell per tal de poder construir un nou edifici judicial a la zona de Can Carreras. El pla urbanístic d'aquesta zona va quedar alterat amb les obres de l'AVE el 2013. Aquest indret acollirà un nou edifici dels jutjats a Martorell, que se situarà al barri de Can Carreras, al costat de l'estació de Martorell Central. Aquesta iniciativa arrenca de l'acord a tres bandes -Ajuntament, Generalitat de Catalunya i FGC- que farà possible que es pugui edificar en aquesta zona. L'equip de govern considera que, davant l'actual situació de disgregació i l'estat dels jutjats a la població, el nou edifici és una necessitat, i que esdevindrà beneficiós per als usuaris de Martorell i comarca.

La modificació d'aquest espai, segons han explicat fonts municipals, permetrà la creació de la nova seu dels jutjats i promourà l'adequació urbanística de l'entorn de l'estació Martorell Central cap a usos d'oficines i d'administració. El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués, va definir-la en declaracions recollides al web municipal que la proposta és «una necessitat, ja que els actuals jutjats pateixen una situació de disgregació pendent de resoldre». I va afegir que, «per això, vam aprofitar la visita a Martorell del conseller de Justícia fa un any i mig per plantejar-li la necessitat de disposar d'un edifici de qualitat per acollir els jutjats».

El ple municipal de dilluns passat va prendre l'acord. L'alcalde martorellenc, Xavier Fonollosa, va comentar en el decurs de la sessió que «el nou edifici dels jutjats és una necessitat que fa dècades que Martorell demanava.

Tots els agents jurídics estan encantats que es pugui fer, i avui fem un pas molt important per beneficiar els ciutadans de Martorell i la resta d'usuaris del Montserratí que tenen aquests jutjats com a referència. És una notícia excel·lent».