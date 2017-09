Metgesses de Montbui fan xerrades per apropar temes de salut als ciutadans

El CatSalut apropa la informació sobre l'insomni als veïns de Sant Margarida de Montbui. El proper dimecres, a 2/4 de 4, a la sala Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, hi haurà una xerrada informativa sobre aquest tema a càrrec de les metgesses del Centre d'Atenció Primària Santa Margarida de Montbui Montse Lubran i Queta Díaz

A continuació, la referent d'Atenció a la Ciutadania del mateix centre, Cristina Tarancón, presentarà l'eina informàtica La Meva Salut. Aquest és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet que la ciutadania disposi de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits i consultes. Inclou la informació que s'ha generat per l'atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. La doble xerrada pretén apropar els temes de salut a la societat.