El celler Oller del Mas té la llum verda per fer la reconversió turística de la fina i fer un nou celler

La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament aquest dimarts el pla especial perquè el celler Oller del Mas, a Manresa, pugui desenvolupar nous usos turístics i de lleure i, al mateix temps, pugui ampliar la seva producció vitivinícola. El projecte de l'empresa preveu adequar una zona de la finca per instal·lar-hi un càmping de luxe amb espai d'acampada i bungalows i un centre hípic per a activitats dirigides a persones amb discapacitats físiques o psíquiques. A més, a la finca s'ampliaran les instal·lacions esportives existents i es crearan quatre noves pistes de pàdel, una pista polivalent, un camp de futbol i un rocòdrom. A prop del càmping està previst ubicar-hi una aula de natura i, a més, es construirà un nou celler de criança de vi soterrat per absorbir l'increment de producció de vi.

El projecte de l'Oller del Mas també inclou l'arranjament dels accessos i aparcaments, el soterrament de línies elèctriques, la recuperació del bosc de ribera en l'àmbit del torrent de l'Oller i mesures d'integració paisatgística de les noves edificacions.