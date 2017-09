Una estilista de Martorell participa a la final estatal del Color Zoom

El festival Color Zoom 2017 va premiar abans de l'estiu Almudena Martín, de la perruqueria Eternal's Martorell, amb la qual cosa va quedar directament seleccionada per a la final que se celebrarà a Barcelona els dies 7, 8 i 9 d'octubre. Aquesta és una cita professional que té la presència dels millors perruquers a escala mundial.

Almudena Martín, en la categoria de Creative Colorist, Diego Martínez, en la categoria de Partner Colorist, i Irene Cantalapiedra, en la categoria de New Talent Colorist. Martín ha explicat que se sent «molt il·lusionada» per ser a la gran final i ha afegit que «he donat el millor de mi i intentaré juntament amb els meus companys obtenir un dels premis».

La perruqueria d'autor Eternal's Martorell, ubicada al passatge Josep Antoni Bujons, 43, de Martorell, ofereix des de fa 6 anys serveis integrals d'imatge a càrrec d'Almudena Martín, estilista amb 22 anys