La Passió d'Olesa de Montserrat rep la visita dels Mossos per l'1-O

S'apropa l'1-O i alguns dels membres designats a les meses electorals d'Olesa de Montserrat han començat a rebre les notificacions per estar presents a la votació. En una situació d'excepcionalitat les notificacions arriben quan només queden 5 dies per la celebració del referèndum. D'altra banda alguns dels centres de votació, aquest 1-O a la vila olesana han rebut la visita dels Mossos d'Esquadra, a fi d'identificar els responsables d'aquests locals i informar de les conseqüències legals que se'n poden derivar si se cedeixen els locals per la votació.

Una de les visites importants que s'han produït ha estat la d'una parella de Mossos d'Esquadra que ha efectuat aquest matí de dimecres a les instal·lacions d'un dels llocs més coneguts, el Teatre de la Passió. En aquesta visita, els agents han lliurat una còpia del requeriment de la fiscalia en relació a l'1-O, aquest document també requereix al responsable del local informació en relació a la possible cessió del local, i també si s'ha rebut alguna instrucció per part de la Generalitat o material d'aquesta.

Sam Carrique, com a President de la Passió d'Olesa de Montserrat, ha valorat aquests fets. "Sabíem que tard o d'hora rebríem aquest requeriment atès que La Passió ha estat col·legi electoral en diferents cites electorals; els Mossos ens han entregat la notificació, com està passant en altres possibles col·legis electorals", ha dit, i en relació al context polític i social dels darrers dies afegeix que "estem en contra que es vulnerin drets com el de reunió i manifestació a més que estan coartant la llibertat d'expressió, La Passió com a institució arrelada a la terra i a Catalunya estarà sempre amb la democràcia i la llibertat de pensament i expressió com a valors bàsics dins de la institució".

Paral·lelament, el concert programat per aquest dissabte 30 de Setembre a la Passió, de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi, ha estat anul·lat per les circumstàncies especials d'aquests dies i és reprogramarà per més endavant, segons han informat la Passió d'Olesa i l'Associació Olesa Sardanista organitzadores d'aquest concert.