La Guàrdia Civil entra a l'empresa Events d'Igualada

Agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dijous a primera hora de la tarda a l'empresa Events d'Igualada –que es dedica a la producció d'esdeveniments culturals i esportius- per buscar material relacionat amb el referèndum, segons ha confirmat a l'ACN un dels directius de la companyia.

Tot i que en un primer moment no els han deixat entrar perquè no duien una ordre judicial, finalment la direcció de l'empresa a accedit a deixar-los passar. Els agents, que anaven vestits de paisà, han dit als treballadors que buscaven "paquets grans" i, al cap d'uns minuts d'escorcoll, han marxat sense endur-se res. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, s'ha desplaçat fins a l'empresa, que està ubicada al polígon de Les Comes.

Aquest és el segon registre que la Guàrdia Civil realitza a l'entorn d'Igualada. El primer va ser divendres passat 22 de setembre a l'empresa Innovapack d'Òdena. En aquella ocasió, una desena d'agents vestits de paisà i amb cotxes no logotipats es van presentar a l'empresa buscant material relacionat amb el referèndum de l'1-O i, al cap d'una hora de registre, van marxar sense emportar-se res.