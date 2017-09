Igualada construirà un nou pavelló a les Comes al costat de l'actual

L'Ajuntament d'Igualada té pràcticament definit com serà el nou pavelló de les Comes, construït molt a prop de l'actual, que es manté com a recinte per a l'equip d'hoquei.

La nova instal·lació oferirà als clubs i esportistes diferents espais d'entrenament i competició «en un edifici modern, accessible i funcional», segons que ha explicat l'Ajuntament. L'obra s'inclou dins de la candidatura perquè Igualada sigui Ciutat Europea de l'Esport l'any 2019 i del Pla de Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, van explicar ahir al matí que el futur edifici s'ubicarà a la part superior del complex, on ara hi ha l' skate park –que serà reubicat– i annexa a les quatre pistes poliesportives ja existents al carrer Carles Riba. D'aquesta manera, es vol respondre a la creixent demanda d'espais de pràctica esportiva per part dels clubs de la ciutat amb una infraestructura moderna i funcional.

El pavelló que s'ha projectat consta dels estàndards que estableix el Consell Català de l'Esport, amb una pista de futbol sala, dues de bàsquet i quatre de voleibol de dimensions reglamentàries i una alçada de sostre de 7 metres. A peu de carrer tindrà vestidors, despatxos de gestió i serveis públics i, a una alçada de 2,70 metres sobre el carrer, hi haurà les pistes, una graderia amb capacitat per a 275 espectadors, els vestidors i els magatzems.

Serà un edifici d'arquitectura lleugera, amb molta llum natural, plenament accessible, comunicat amb els pavellons adjacents i alimentat per una caldera de biomassa. La previsió és licitar les obres durant el quart trimestre d'aquest any 2017, començar-les a l'inici de l'any vinent i que la instal·lació pugui estar operativa durant la primavera del 2019. El pressupost per a la seva construcció és de 2,4 milions d'euros.

Responsable del projecte han explicat que l'Ajuntament d'Igualada va iniciar l'any 2016 el Pla Integral de Modernització dels Equipaments Esportius Municipals. Aquest pla té per objectiu posar al dia les instal·lacions esportives municipals, en molts casos envellides pel pas de les dècades i pels milers d'usos anuals, renovar-les i ampliar-les per assolir també la distinció de Ciutat Europea de l'Esport l'any 2019, un segell que atorga la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe), d'acord amb la Comissió Europea. Aquesta és una eina també de promoció de l'esport i dels bons hàbits.