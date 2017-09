Olesa retira les últimes plaques franquistes en habitatges socials

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat retira les darreres plaques franquistes d'habitatge protegit pocs dies abans del referèndum. El govern local ha dut a terme l'acció en compliment de l'acord que es va aprovar per ple d'acord amb la Llei del Memorial Democràtic i la Llei de la Memòria Històrica. D'aquesta manera, no queda cap símbol franquista a l'espai públic del municipi.

L'Ajuntament d'Olesa ha retirat les darreres plaques franquistes d'habitatge que eren presents encara a la via pública, sobretot a les façanes d'habitatges privats. Totes eren plaques del ministeri de l'Habitatge de Franco que informen que l'edifici en qüestió es va acollir als beneficis de la llei de 1954, sobre habitatges de renda limitada.

En concret, s'han tret 15 plaques que encara es conservaven en façanes d'edificis privats als barris de Sant Bernat, La Central, Poble Sec i l'Eixample, i que incorporaven els símbols falangistes del jou i les fletxes. A aquests bar-ris es van enviar cartes per notificar la retirada de les plaques a totes les comunitats de veïns. El consistori s'ha fet càrrec dels costos de retirada, que han executat treballadors de la brigada municipal.

La retirada d'aquestes plaques franquistes va ser una moció aprovada per ple el juny del 2016 d'acord amb la Llei del Memorial Democràtic i la Llei de la Memòria Històrica, com explica el regidor de Cultura, Xavier Rota, «aquesta actuació s'ha efectuat a partir de la moció aprovada per l'Ajuntament i en compliment de les lleis de la Memòria Històrica i Democràtica», i afegeix, «a més a més, que hi ha un component de la dignitat de la població i de la lluita antifranquista per eliminar totalment dels carrers de la nostra vila qualsevol simbologia que atempti contra els valors democràtics».

El Cens de Simbologia Franquista de Catalunya del 2007, que va elaborar el Memorial Democràtic, inclou un total de 6 elements de simbologia franquista a la via pública a Olesa, però el 2016 l'Ajuntament d'Olesa va elaborar un cens on es va inventariar 16 elements, 15 dels quals són plaques d'habitatge del ministeri de l'Habitatge que ara s'han retirat.

L'estudi també inclou una inscripció al paviment del Cementiri Vell d'Olesa, on figura una llista de tots els caiguts a la guerra civil del bàndol nacional. Aquesta inscripció no es pot retirar perquè es tracta d'un element únic a Catalunya i el Memorial Democràtic recomana conservar-lo in situ i senyalitzar-lo.