Igualada tindrà una aplicació amb audioguies turístiques de la ciutat

La Igualada turística es podrà seguir a través del mòbil. Alguns dels principals monuments i atractius turístics d'Igualada oferiran, a partir del mes d'octubre, informació de les seves característiques i la seva història, que serà accessible a través dels dispositius mòbils.

Els responsables de l'Ajuntament d'Igualada han explicat que «el visitant hi trobarà un panell informatiu amb un codi QR i, fent-ne la lectura, accedirà al nou servei d'audioguies Igda.cat, que també es podrà consultar accedint en qualsevol moment al web www.igda.cat». La regidora de Turisme, Patrícia Illa, ha indicat que aquesta eina de difusió del patrimoni històric i arquitectònic d'Igualada s'emmarca en el Pla de Turisme d'Igualada, actualment en desenvolupament, i va dirigida a la gent d'Igualada i comarca, però especialment a aquells que visiten la ciutat.

Es tracta d'un projecte de Ràdio Igualada, amb la col·laboració del departament de Turisme de la ciutat d'Igualada. Xavier Dàvila i Xavier Amat, de l'emissora municipal, consideren que la idea va sorgir de la secció radiofònica sobre patrimoni arquitectònic que fa l'historiador de l'art David Martínez i, a partir d'aquí, es va cercar una fórmula ràpida i àgil de poder escoltar aquella informació des del mateix indret comentat.

Aquesta eina permetrà conèixer, tot parant l'orella, el ric patrimoni de la capital de l'Anoia i, per això, posarà a l'abast del visitant vuit espais de la ciutat comentats en tres idiomes: català, espanyol i anglès. A banda de l'explicació narrada, també s'hi inclouen imatges històriques i actuals, i informació d'utilitat, com ara horaris de visita. Els monuments inclosos en aquesta primera fase són L'Origen d'Igualada i les Muralles, la basílica de Santa Maria, la plaça de l'Ajuntament, la Capella de la Mare de Déu de Montserrat, la Igualadina Cotonera, la Llar del Sant Crist, l'Escorxador i l'església de Sant Jaume Sesoliveres. Els impulsors de la iniciativa però ja treballen per ampliar-ne l'abast l'any 2018 amb nou espais més, entre els quals hi haurà el Cementiri Nou d'Enric Miralles i Carme Pinós.

L'empresa igualadina Instint, que treballa en l'àmbit de l'estratègia digital, el disseny i la programació, ha col·laborat en el projecte elaborant una webapp que facilita a l'usuari l'accés als àudios i a la informació de l'audioguia. Igda.cat té visualment un format d'aplicació, de fàcil ús i comprensió, però amb l'avantatge que al visitant no li caldrà instal·lar-la al seu dispositiu mòbil o tauleta.