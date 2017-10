La marca calafina de roba Lilula obre el segon any amb nova col·lecció

La marca de roba calafina Lilula ha aconsguit tancar el cicle del primer any, i la darrera setmana de setembre va publicitar al seu web ( www.lilula.net) la nova temporada tardor-hivern 2017-18, que vesteix amb segell propi pares i fills, perquè comparteixin un mateix estil.

Aquesta jove marca, que va néixer l'abril passat, vesteix mare i fills amb peces iguals o coordinades, i aquesta temporada, com a novetat, llança camises per vestir pares i fills de la mateixa manera. Lilula aposta per «una família jove, moderna, activa i que segueix les tendències», segons han explicat fonts de l'empresa.

La nova temporada està inspirada en un artista digital austríac, Christian Schole, que evoca en els seus dissenys un món màgic i oníric, envoltat de fauna i flora. D'aquest món, Lilula n'extreu la seva col·lecció anomenada «Secret Garden», en la qual els estampats de flors, abelles i aigua són els protagonistes.

Lilula dedica tots els seus esforços a oferir un tipus de roba amb un estil retro renovat treballant sota la filosofia Slow fashion. Amb seu a Calaf, produeix d'una forma artesanal totes les seves peces, i té cura de cada detall en tot el procés, ja que tot és fet aquí: el disseny, la confecció i els acabats, i amb proveïdors locals. Un dels seus punts forts també és el tracte amb el client, ja que, tot i que no disposa de botiga física (encara), la relació amb el client és estreta i de col·laboració en tot moment. Fins i tot, Lilula dóna l'oportunitat de modificar qualsevol model de la seva col·lecció segons les necessitats o les preferències del mateix client.

Per seguir de prop la marca, @lilulabydesihusi té una presència activa a les xarxes socials, i incorpora novetats al seu web al llarg de tota la temporada; fins i tot està previst que tregui una col·lecció especial per Nadal.