Martorell té la primera escola d'educació especial dins del projecte CUEME

L'escola El Pontarró de Martorell participarà aquest curs 2017-18 en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola (CUEME). Serà el primer centre d'educació especial a Catalunya que s'integrarà en aquest programa, impulsat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, amb l'objectiu de fomentar els valors de l'emprenedoria en els alumnes de cicle superior de primària.

El CUEME pretén, un any més, fomentar la cultura emprenedora a través de la creació i la gestió d'una cooperativa per part de l'alumnat, amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials del poble. Des d'El Pontarró, la professora Marta Valero destaca la importància de sumar-se al projecte i «d'obrir el camí a aquests alumnes, perquè entenguin i sàpiguen què és l'emprenedoria».

Hi participaran 10 alumnes de secundària del centre, «aquells que acadèmicament fan escolaritat compartida, amb uns dies d'escola en centres ordinaris o instituts», diu Valero. La professora també destaca que, «quan passen de secundària a la transició cap a la vida adulta, ja fan un projecte similar en què creen els seus propis productes i els venen als familiars i coneguts, però sense arribar a crear una cooperativa». Per tant, hi tenen certa experiència.

Martorell participa en aquest projecte des del curs 2013-2014 amb l'escola José Echegaray, després s'hi van incorporar el centre Mercè Rodoreda i el Lola Anglada. Enguany, aquestes tres escoles continuen participant-hi, a part de la novetat d'El Pontarró.