L'alcalde de Capellades no es presenta a declarar per l'1-O

L'alcalde de Capellades, Aleix Auber, estava citat a declarar aquest dimecres davant dels Jutjats de Manresa, però no s'hi ha presentat. Segons ha explicat, ho ha fet "per no legitimar l'estratègia jurídica i repressiva de l'estat espanyol". Així doncs, l'alcalde ha optat per quedar-se treballant a l'Ajuntament i fer les tasques habituals d'un dia qualsevol.

"El fet de no presentar-me a la citació és una mostra de rebuig cap a l'estratègia repressiva de l'estat i una manera de posar sobre la taula la manca de garanties democràtiques i llibertats", ha dit.

Auber no s'ha presentat davant de la fiscalia "amb el convenciment d'estar fent les coses correctament" i afronta la possibilitat de ser detingut "sense cap intimidació".